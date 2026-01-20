;

AUDIO. “¿Zampedri intratable? Perdió varias pelotas el ‘Toro’, tiene que mejorar en eso"

Gary Medel y la Universidad Católica viven pura alegría tras arrancar el 2026 con un triunfo ante Huachipato y la clasificación a la final de la Supercopa.

Javier Catalán

Gary Medel

Gary Medel

En Universidad Católica todo es alegría luego de vencer a Huachipato e instalarse en la final de la Supercopa 2025.

Uno de los que se mostró más contento en zona mixta tras el triunfo fue Gary Medel, quien además de festejar la clasificación, se dio el tiempo para bromear con Fernando Zampedri.

“Hicimos un partido bien positivo, merecíamos ir ganando durante todo el encuentro. Realizamos una presión bien alta y recuperamos muchas pelotas en campo contrario. Al equipo lo veo bien, estamos ilusionados y esperamos ganar el domingo”, comenzó señalando el “Pitbull”.

Consultado sobre si se sienten candidatos a ganar todo con el plantel conformado, afirmó: “Católica siempre tiene que ser candidato, es un club muy grande y tenemos que estar siempre peleando arriba. Tenemos un gran plantel y lo vamos a hacer de gran manera”.

“Estoy súper feliz en Católica, con mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Me siento muy bien física y mentalmente. Vengo a aportar, ya sea dentro o fuera de la cancha. Físicamente estoy bien, estoy corriendo bastante”, agregó sobre su rol personal en el club.

El bicampeón de América también tuvo palabras para Matías Palavecino, una de las nuevas incorporaciones y figura ante Huachipato. “Matías es algo diferente, por algo salió el mejor jugador del campeonato. Estamos muy contentos con él, es un chico que se entrena súper bien. Hay que darle la pelota en buen estado nomás, para que haga algo distinto”, afirmó.

Zampedri tiene que mejorar…

Como ha sido costumbre en los últimos años, Fernando Zampedri volvió a ser el salvador de Universidad Católica, anotando un doblete y entregando una asistencia. Por lo mismo, el “Toro” fue tema obligado para Gary Medel, quien fiel a su estilo bromeó con su gran amigo en el plantel.

¿Intratable? Perdió varias pelotas el ‘Toro’, tiene que mejorar en eso, jajaja. Es un goleador innato: puede jugar todo el partido, pero tiene dos ocasiones y las mete. Es nuestro capitán, espero que siga de la mejor manera y marcando récords en Católica”, cerró el volante entre risas.

