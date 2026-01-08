Matías Palavecino fue presentado este jueves como nuevo refuerzo de Universidad Católica. En su primer diálogo con la prensa, el volante argentino manifestó su intención de dejar una huella en el elenco cruzado y replicar el título que consiguió en 2025 con Coquimbo Unido.

Tras ser consultado sobre su salida del cuadro pirata, Palavecino contó que le tocó despedirse del club donde le dieron mucho cariño: “Logramos cosas muy importantes, pero hay que mirar el presente, de llegar a este club, espero dejar mi huella acá”.

“Tenemos acá en pocos días la Supercopa, no es menor quedar en la historia en dos partidos (…) En lo personal espero estar a la altura y dejar a Católica en lo más alto” agregó el futbolista de 27 años.

Con respecto a su lucha en el mediocampo de la UC, afirmó que es bueno tener compañeros de buena calidad: “Con el transcurso de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo un poco más, vamos a saber las decisiones del técnico (Garnero) de donde nos va a colocar”.

El mediocampista asoma como una de las nuevas alternativas para el esquema cruzado y la expectativa ya crece entre los hinchas, que esperan verlo pronto luciendo “la franja” en un duelo oficial que marcará su estreno con la UC.

De esta manera, solo restan detalles para que Matías Palavecino tenga sus primeros minutos defendiendo la camiseta de Universidad Católica, en un escenario inmejorable como la Supercopa de Chile el 20 de enero frente a Huachipato. “Me gustaría ponerme una medalla con este club”, enfatizó Palavecino.