;

VIDEO. Matías Palavecino tras firmar con la UC: “Ojalá pueda replicar el título de Coquimbo acá nuevamente”

Al medio día de este jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa del volante argentino con el cuadro cruzado.

Damián Riquelme

Matías Palavecino / Cruzados

Matías Palavecino / Cruzados

Matías Palavecino fue presentado este jueves como nuevo refuerzo de Universidad Católica. En su primer diálogo con la prensa, el volante argentino manifestó su intención de dejar una huella en el elenco cruzado y replicar el título que consiguió en 2025 con Coquimbo Unido.

Tras ser consultado sobre su salida del cuadro pirata, Palavecino contó que le tocó despedirse del club donde le dieron mucho cariño: “Logramos cosas muy importantes, pero hay que mirar el presente, de llegar a este club, espero dejar mi huella acá”.

Revisa también:

ADN

“Tenemos acá en pocos días la Supercopa, no es menor quedar en la historia en dos partidos (…) En lo personal espero estar a la altura y dejar a Católica en lo más alto” agregó el futbolista de 27 años.

Con respecto a su lucha en el mediocampo de la UC, afirmó que es bueno tener compañeros de buena calidad: “Con el transcurso de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo un poco más, vamos a saber las decisiones del técnico (Garnero) de donde nos va a colocar”.

El mediocampista asoma como una de las nuevas alternativas para el esquema cruzado y la expectativa ya crece entre los hinchas, que esperan verlo pronto luciendo “la franja” en un duelo oficial que marcará su estreno con la UC.

De esta manera, solo restan detalles para que Matías Palavecino tenga sus primeros minutos defendiendo la camiseta de Universidad Católica, en un escenario inmejorable como la Supercopa de Chile el 20 de enero frente a Huachipato. “Me gustaría ponerme una medalla con este club”, enfatizó Palavecino.

Revisa aquí la conferencia de prensa

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad