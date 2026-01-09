;

VIDEO. “Queríamos que se quede”: El lamento de Daniel Garnero ante la posible salida de Eduard Bello en la UC

Al mediodía de este viernes, el técnico de Universidad Católica se refirió a la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos de la presente temporada.

Universidad Católica ya comenzó los entrenamientos de pretemporada de cara a este 2026 y Daniel Garnero aún no termina de definir cuáles serán sus jugadores del plantel final.

“Todavía no está terminada la conformación del plantel, me ilusiono con que pueda venir más gente y ahí definir lo que vamos a tener para esta temporada tan exigente, habrá mucha competencia”, expresó el DT este vienes en conferencia de prensa.

La UC ya ha confirmado oficialmente a cinco nuevos refuerzos: Justo Giani, Matías Palavecino, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Juan Ignacio Díaz. El técnico argentino se refirió a ellos, expresando que están “contentos porque vino mucha gente que viene a jerarquizar el plantel, nos ilusiona mucho”.

Una de las principales salidas que aquejan a Garnero es la de Eduard Bello, que había tenido un buen cierre de temporada, siendo muy considerado en la oncena titular. “Tenía nuestra aprobación, queríamos que se quede, pero hay cuestiones individuales que a veces tienen alguna traba, son esas cosas que a veces generan dificultades", afirmó Garnero sobre la situación del atacante venezolano.

Otro de los que tiene un pie fuera de San Carlos de Apoquindo es Tomás Asta-Buruaga. Me enteré que también se despidió, nosotros queremos que se quede, ojalá que se quede”, lamentó.

Faltan dos semanas para que los cruzados vuelvan a las canchas, ya que, el 20 de enero, comienza la disputa por la Supercopa Chilena 2026, donde Universidad Católica se enfrentará a Huachipato. “Necesitamos un plantel amplio, tiene que haber una competencia sana e interna para mejorar niveles individuales, eso nos va a ayudar a todos. Estamos en esa conformación”, detalló el argentino.

