;

Sector de Giorgio Jackson llama a defender el legado del FA y rearticularse: “Es tarea del presente construir la defensa de lo alcanzado”

Un documento admite errores tras la derrota, alerta sobre populismo de derecha y propone alianzas para enfrentar a Kast desde la oposición.

Martín Neut

Giorgio Jackson

Giorgio Jackson / VICTOR HUENANTE

En la antesala del comité central del Frente Amplio, que se realizará este sábado en la sede de la CUT, el lote “Crear para creer”, vinculado al exministro Giorgio Jackson, difundió un documento de reflexión donde analiza la derrota presidencial y el rol que deberá asumir el partido como oposición al gobierno de José Antonio Kast.

El texto al que tuvo acceso The Clinic, suscrito por figuras como Jackson, la alcaldesa de Valdivia Carla Amtmann y los diputados Andrés Giordano y Jaime Sáez, sostiene que el Frente Amplio enfrenta una “derrota cultural y política significativa”.

Revisa también:

ADN

Lo anterior producto de una agenda que no logró responder a “los dolores y demandas del Chile actual”, pese a que las reformas impulsadas “siguen vigentes”.

En ese marco, el grupo plantea que “nuestro gobierno tuvo logros muy significativos, a pesar de la adversidad”, por lo que afirman que “es tarea del presente construir la defensa de lo alcanzado, al tiempo que empatizamos con las frustraciones de la población”.

“Se consolida un populismo de derecha”

Sobre el escenario político, el documento advierte que el cambio de administración marca un nuevo ciclo en el país, donde “se consolida un populismo de derecha de alcance regional”.

Además se profundiza la fragmentación política, lo que obliga al Frente Amplio a “empujar construir coalición de manera más consistente” desde la oposición.

Finalmente, el lote alerta que si el progresismo no logra recomponer su vínculo social, “el descontento puede escurrirse hacia ofertas que prometen atajos”, mencionando expresamente al PDG y al PNL como expresiones de discursos antiélite y punitivistas que podrían capitalizar ese malestar.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad