Sector de Giorgio Jackson llama a defender el legado del FA y rearticularse: “Es tarea del presente construir la defensa de lo alcanzado”

En la antesala del comité central del Frente Amplio, que se realizará este sábado en la sede de la CUT, el lote “Crear para creer”, vinculado al exministro Giorgio Jackson, difundió un documento de reflexión donde analiza la derrota presidencial y el rol que deberá asumir el partido como oposición al gobierno de José Antonio Kast.

El texto al que tuvo acceso The Clinic, suscrito por figuras como Jackson, la alcaldesa de Valdivia Carla Amtmann y los diputados Andrés Giordano y Jaime Sáez, sostiene que el Frente Amplio enfrenta una “derrota cultural y política significativa”.

Lo anterior producto de una agenda que no logró responder a “los dolores y demandas del Chile actual”, pese a que las reformas impulsadas “siguen vigentes”.

En ese marco, el grupo plantea que “nuestro gobierno tuvo logros muy significativos, a pesar de la adversidad”, por lo que afirman que “es tarea del presente construir la defensa de lo alcanzado, al tiempo que empatizamos con las frustraciones de la población”.

“Se consolida un populismo de derecha”

Sobre el escenario político, el documento advierte que el cambio de administración marca un nuevo ciclo en el país, donde “se consolida un populismo de derecha de alcance regional”.

Además se profundiza la fragmentación política, lo que obliga al Frente Amplio a “empujar construir coalición de manera más consistente” desde la oposición.

Finalmente, el lote alerta que si el progresismo no logra recomponer su vínculo social, “el descontento puede escurrirse hacia ofertas que prometen atajos”, mencionando expresamente al PDG y al PNL como expresiones de discursos antiélite y punitivistas que podrían capitalizar ese malestar.