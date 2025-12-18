;

Reconoció “errores evitables” del Gobierno: Giorgio Jackson hace fuerte autocrítica tras triunfo de Kast

El exministro del Frente Amplio analizó la derrota del oficialismo en segunda vuelta, apuntó al proceso constitucional y a fallas de la administración Boric, aunque defendió los principales avances sociales y económicos.

Cristóbal Álvarez

El exministro y dirigente del Frente Amplio, Giorgio Jackson, realizó una autocrítica por los resultados de la segunda vuelta presidencial que terminaron con José Antonio Kast como presidente electo, lo que marcó una de las derrotas más duras de la izquierda en Chile.

A través de una columna titulada “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?”, Jackson analizó los factores que —a su juicio— explicaron el resultado electoral, entre ellos el impacto del estallido social y el proceso constitucional, los que generaron tensiones persistentes en la ciudadanía y una desconexión con el proyecto oficialista.

En ese marco, apuntó a episodios que afectaron la percepción pública del proceso constituyente y del Apruebo, como “la interrupción del himno nacional, el caso de Rodrigo Rojas Vade, los disfraces en el Congreso, convencionales votando desde la ducha o performances de campaña”, hechos que —según planteó— influyeron en el triunfo del Rechazo.

Jackson también dirigió su autocrítica a la administración del Presidente Gabriel Boric, de la cual formó parte hasta agosto de 2023. “Hubo hitos que —con mayor o menor difusión— fueron errores evitables que perjudicaron la gestión e imagen del Gobierno”, señaló.

En ese contexto, reconoció que su paso por la Secretaría General de la Presidencia operó “como una barrera para la consolidación de confianzas”, junto con las polémicas declaraciones sobre la “escala de valores y principios”.

Otros episodios

Además, mencionó otros episodios que afectaron al Ejecutivo, como la incursión en Temucuicui, el proceso de indultos, el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y el alza de las tarifas eléctricas.

Pese a ello, Jackson destacó avances del Gobierno de Boric, como el aumento del salario mínimo, el incremento de las pensiones, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, la reducción de la jornada laboral y el plan nacional de búsqueda.

También afirmó que hubo una normalización económica y sostuvo que “quienes predijeron un gobierno caótico se ven hoy con dificultades para sostener ese argumento”.

Finalmente, respecto del triunfo de José Antonio Kast, Jackson sostuvo que se explicó en gran parte por votos “prestados” y por una agenda moderada durante la campaña. Además, aludió al impacto del discurso de Franco Parisi y a la desconexión con otros candidatos.

Sacó un 23,92% en la primera vuelta, la peor votación porcentual de un presidente electo en Chile”, concluyó.

