Tras error de la Fiscalía: Corte de Antofagasta confirma liberación de seis excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

El Ministerio Público no entregó todos los antecedentes de la carpeta investigativa a las defensas, lo que afectó el derecho de los acusados a conocer la totalidad de las pruebas en su contra.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este miércoles el cambio de las medidas cautelares de seis de los nueve ex cadetes de Cobreloa, imputados por el delito de violación grupal en contra de una joven en un hecho ocurrido en septiembre de 2021.

La resolución del tribunal de alzada se produjo tras un error del fiscal Eduardo Peña que terminó jugando a favor de los acusados, quienes ahora estarán en libertad luego de que se les revocara la prisión preventiva.

Durante el desarrollo de la investigación se han registrado una serie de problemas, entre ellos la pérdida de una prueba clave por parte de la PDI y cuestionamientos sobre privilegios otorgados a los imputados durante la prisión preventiva. En esta etapa, el foco está puesto sobre el fiscal Eduardo Peña.

Según consignó La Tercera, el pasado 26 de agosto, durante la audiencia de preparación del juicio oral en el Juzgado de Garantía de Calama, el juez Sergio Rojas constató que el Ministerio Público no había entregado todos los antecedentes de la carpeta investigativa a las defensas, afectando el derecho de los acusados a conocer la totalidad de las pruebas en su contra.

Como consecuencia, seis de los nueve acusados solicitaron la modificación de sus medidas cautelares, solicitud que fue acogida el 2 de septiembre, permitiendo que pasaran de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

A pesar de que la decisión fue apelada por la Fiscalía y la parte querellante, la Corte falló a favor de los imputados. El tribunal de alzada consideró que el error cometido por parte del Ministerio Público constituyó “una falta de diligencia” que causó retardo en la tramitación de la causa.

De esta manera, seis de los nueve ex cadetes de Cobreloa quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Los nombres de los jóvenes no fueron revelados, puesto que al ser una causa reservada, está prohibido hacerlo.

