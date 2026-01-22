Este jueves, la ANFP, el Sifup y la Segunda División llegaron a un acuerdo para lo que será el torneo 2026, el cual contará con importantes cambios. Sin embargo, pese a este gran avance, aún resta un punto clave por definir para la temporada: quién transmitirá los partidos, luego del término del contrato con Liga 2D.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Luis Marín, presidente del sindicato de futbolistas, abordó estos temas y además reveló que su entidad estaría cerca de cerrar un importante patrocinio para la categoría.

“Hay conformidad y tranquilidad. Logramos partir un año muy positivo, están todos los puntos muy claros desde el acuerdo que tuvimos en la mediación con la Dirección del Trabajo a principios de año”, comenzó señalando el exarquero.

“El acuerdo de ahora con la Segunda División, con la firma de todos los presidentes de los clubes, con un acta redactada por el equipo jurídico de la ANFP y revisada por nuestro equipo, nos tiene tranquilos. No varía en absoluto el espíritu de lo que fue el acuerdo a principio de año. La división pudo hacer el campeonato que estimó conveniente y esperamos que sea lo más atractivo posible”, agregó.

El dirigente también se refirió a las sanciones que han recibido San Antonio, Melipilla y al caso de Barnechea. “Nosotros tenemos muy clara la situación que pasó. Siempre hemos hecho las denuncias correspondientes cuando se dan irregularidades. Después de eso, hay que definir cómo parte el campeonato, teniendo la claridad de que van a ser 14 clubes y eso no tiene discusión”, afirmó.

¿Quién transmitirá la Segunda División Profesional?

Esa es hoy la mayor duda entre los hinchas de los equipos de la categoría, aunque desde el Sifup intentan entregar una respuesta sobre aquello, también abordan la inclusión de un nuevo patrocinador que significaría un gran impulso económico

“Dentro del acuerdo que se planteó hay un campeonato que ya está claro, intentando hacerlo lo más competitivo posible, para que sea atractivo para distintas marcas que puedan patrocinar el torneo y, por qué no, intentar que la televisión lo transmita en la fase final de ascenso y descenso”, comentó Marín.

“Ojalá que se pueda transmitir, porque es un apoyo para la división y sirve para demostrar que sí es un campeonato viable, atractivo y competitivo. Estamos muy contentos, porque tenemos un principio de acuerdo con una marca que podría ser el patrocinador del torneo y contar también con los 14 clubes, lo que significaría un ingreso fijo durante los 10 meses de competencia. Obviamente no sería un contrato por un año, sino aproximadamente por cinco”, cerró el presidente del sindicato de futbolistas.