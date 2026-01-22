Colo Colo finalmente concretó la venta de Lucas Cepeda al Elche y el jugador podrá cumplir su sueño de jugar en Europa tras un positivo paso por el “Cacique” desde su arribo.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Moisés Villarroel, leyenda de Santiago Wanderers y uno de los formadores del extremo en las divisiones inferiores “caturras”, se refirió a cómo fueron trabajando con él para convertirlo en uno de los mejores futbolistas chilenos de la actualidad.

“Nosotros encontramos en Lucas un chico con condiciones muy innatas, como su potencia y su pegada. Obviamente, después en la formación le fuimos entregando matices de lo que es el juego en general, como ubicarse sin balón, usar los espacios y también la parte defensiva, que era lo que a Lucas más le incomodaba”, comenzó señalando el también exseleccionado chileno.

“Eso le permitió destacar en Wanderers y que los equipos de Santiago se fijaran en él, y hoy vender a un jugador mucho más maduro, que además le aportó mucho a la selección en los últimos partidos”, continuó.

Acerca del cambio que tuvo en su posición, pasando de ser lateral ofensivo a desempeñarse netamente en ataque, explicó: “Fue una lucha con Lucas. Yo en juveniles también lo ponía de lateral o volante por izquierda, porque con su potencia la cancha le quedaba muy chica. Teníamos una lucha constante: él quería jugar de extremo, a pierna cambiada, pero logramos hacerle entender que tenía que conocer todas las posiciones de su perfil”.

Consultado sobre si en la cantera de Wanderers podría aparecer otro talento como Cepeda, respondió: “Encontrar jugadores como Lucas hoy en día es muy difícil. Futbolistas así aparecen cada cierta cantidad de años, porque él tenía algo innato que después se fue puliendo. Pero Wanderers siempre ha sido una cantera de jugadores exportables”.

Respecto a su salto al fútbol europeo, manifestó que “a Colo Colo llegó mucho más maduro y marcó una diferencia importante. Yo creo que si no lo sacaban ahora, se iba a quedar pegado, porque el campeonato ya le estaba quedando chico”.

Finalmente, afirmó que para los albos será muy difícil reemplazarlo. “Sí, y creo que los jugadores no son reemplazables, porque no todos son iguales. Se pueden traer futbolistas con características similares a Lucas, pero reemplazarlo es muy difícil”, sentenció Villarroel.