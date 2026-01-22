;

Segunda División Profesional alcanza acuerdo con la ANFP y el Sifup para jugar el torneo 2026: habrá cambios radicales

Según información de ADN Deportes, la competencia se dividirá en dos zonas y luego contará con liguillas de ascenso y descenso.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Campeonatochileno.cl

Campeonatochileno.cl / LISANDRA JUNG

La Segunda División Profesional finalmente alcanzó un acuerdo con la ANFP y el Sifup para comenzar a redactar las bases del torneo 2026 de la competencia.

Luego de una reunión entre representantes de las tres partes en la sede de Quilín del ente rector del fútbol chileno, se establecieron los primeros lineamientos del campeonato, el cual contará con importantes cambios, todos pensados en función de la realidad económica de los clubes.

Fernando López, presidente de Concón National y vocero de la división, entregó detalles de la asamblea realizada. “Nos hemos reunido en la ANFP los clubes de la división, en una reunión citada por el presidente Milad, a la que también pudieron asistir los miembros del directorio del Sifup. El Sifup planteó puntos que eran importantes a la hora de redactar las bases y también hizo concesiones, entendiendo la realidad de los clubes de la división”, afirmó el dirigente a ADN Deportes.

Revisa también:

ADN

Los cambios en el torneo de la Segunda División Profesional

El campeonato contará con 14 participantes y estará dividido en dos zonas: Norte y Sur, con siete equipos cada una.

Los tres primeros de cada grupo clasificarán a una fase final de todos contra todos, donde se disputarán el título y el correspondiente ascenso. En tanto, los tres últimos de cada sector jugarán una liguilla similar, que definirá a los dos descendidos.

Además, los equipos que finalicen cuartos en ambos grupos de la fase zonal disputarán un partido entre sí: el ganador accederá a los playoffs por el título, mientras que el perdedor irá al grupo que luchará por la permanencia.

El campeonato tendrá una duración de ocho meses y una semana, y los contratos de los jugadores deberán extenderse por nueve meses.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad