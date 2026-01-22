Segunda División Profesional alcanza acuerdo con la ANFP y el Sifup para jugar el torneo 2026: habrá cambios radicales

La Segunda División Profesional finalmente alcanzó un acuerdo con la ANFP y el Sifup para comenzar a redactar las bases del torneo 2026 de la competencia.

Luego de una reunión entre representantes de las tres partes en la sede de Quilín del ente rector del fútbol chileno, se establecieron los primeros lineamientos del campeonato, el cual contará con importantes cambios, todos pensados en función de la realidad económica de los clubes.

Fernando López, presidente de Concón National y vocero de la división, entregó detalles de la asamblea realizada. “Nos hemos reunido en la ANFP los clubes de la división, en una reunión citada por el presidente Milad, a la que también pudieron asistir los miembros del directorio del Sifup. El Sifup planteó puntos que eran importantes a la hora de redactar las bases y también hizo concesiones, entendiendo la realidad de los clubes de la división”, afirmó el dirigente a ADN Deportes.

Los cambios en el torneo de la Segunda División Profesional

El campeonato contará con 14 participantes y estará dividido en dos zonas: Norte y Sur, con siete equipos cada una.

Los tres primeros de cada grupo clasificarán a una fase final de todos contra todos, donde se disputarán el título y el correspondiente ascenso. En tanto, los tres últimos de cada sector jugarán una liguilla similar, que definirá a los dos descendidos.

Además, los equipos que finalicen cuartos en ambos grupos de la fase zonal disputarán un partido entre sí: el ganador accederá a los playoffs por el título, mientras que el perdedor irá al grupo que luchará por la permanencia.

El campeonato tendrá una duración de ocho meses y una semana, y los contratos de los jugadores deberán extenderse por nueve meses.