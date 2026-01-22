Durante este jueves, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, conversó con ADN Hoy y se refirió a la nominación de Judith Marín como futura titular de la cartera, designación realizada por el presidente electo José Antonio Kast.

En ese contexto, Orellana señaló que aún no ha existido un contacto formal con Marín, pese a que ya comenzaron las coordinaciones propias del cambio de administración. “No nos hemos reunido. No ha existido ningún contacto formal. De hecho, ayer intenté conseguir su teléfono, pero se me hizo muy tarde”, afirmó.

“Estamos preparando un proceso de traspaso. La administración pública se rige por varios principios, y uno de los más relevantes es la continuidad de la función pública. Es decir, hay tareas del Estado que no se suspenden por una transición de gobierno”, sostuvo. En esa línea, precisó que “una vez que el ministro Álvaro Elizalde se reúna con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzaremos la ronda de reuniones bilaterales”, explicó.

Consultada sobre cómo asume el traspaso en relación con la continuidad de las políticas impulsadas durante su gestión, Orellana subrayó que existen obligaciones legales que deben cumplirse. “Hay cosas que, independiente de lo que uno opine, hay que hacer, porque son materias de ley. La ley no es una opción”, señaló.

Además, recordó compromisos asumidos con administraciones anteriores: “En lo personal, asumí un compromiso con la exministra Mónica Zalaquett de seguir tramitando un par de proyectos que nos parecían de consenso; en esa línea trabajaremos”.

“A la nueva ministra le va a tocar la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y, después de eso, un par de cosas más (…) Yo creo que va a ser una tarea bien ardua”, afirmó.

“Tiene experiencia”

Finalmente, ante las consultas por el perfil de Judith Marín y las críticas surgidas desde sectores del oficialismo y del movimiento feminista, vinculadas a su postura contraria al aborto y a otras definiciones valóricas que han marcado a la actual administración, Orellana evitó emitir juicios sobre quien asumirá la cartera.

“Judith Marín tiene una experiencia previa como concejal; los municipios son la primera puerta de las personas para los servicios públicos en la mayoría de los casos, y para la mayoría de los problemas públicos”, señaló, agregando que “malamente podría yo calificar a quien me va a reemplazar, porque tengo una tarea que es fundamental, que es hacer un traspaso, y que no es solamente de burocracia”, cerró.