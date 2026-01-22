Carro de Bomberos vuelca durante combate a incendios forestales en la región del Biobío: hay 7 voluntarios heridos

Durante la madrugada de este jueves, un carro del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano protagonizó un accidente mientras se desplazaba para enfrentar los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la Ruta N-48, sector Puente 7, a la altura de la comuna de Florida, cuando los voluntarios, tras finalizar su turno, abordaron el camión para retirarse del lugar, consignó 24 Horas.

En ese momento, las complejas condiciones del terreno —marcado por la inestabilidad del suelo, la presencia de humo y fuego— sumadas al peso de la máquina, provocaron que ésta volcara .

7 voluntarios heridos

Como consecuencia del accidente, siete voluntarios resultaron lesionados y fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Afortunadamente, todos se encuentran en buenas condiciones de salud, siendo dados de alta.