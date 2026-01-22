;

La UFC vuelve con nueva era y cartelera estelar: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el UFC 324?

Justin Gaethje y Paddy Pimblett encabezarán la cartelera en un combate por el título interino del peso ligero.

Luego de más de un mes sin eventos de la UFC, la compañía de artes marciales mixtas vuelve a la acción este fin de semana, en lo que será una nueva era para la empresa.

Ya sin Fox Sports, ESPN y Disney+ como principales canales de transmisión, llega el turno de Paramount+, nuevo encargado de llevar los combates a todo el mundo a través de su plataforma, que inicia su recorrido con una cartelera de alto impacto.

El main event del UFC 324 será un combate por el título interino del peso ligero, decisión que se tomó para tener a un monarca mientras Ilia Topuria resolvía sus problemas familiares en Europa y con el fin de contar con un rival listo para cuando el español-georgiano retorne al octágono.

El enfrentamiento por el cinturón de las 155 libras lo protagonizarán el estadounidense Justin Gaethje y el británico Paddy Pimblett: una leyenda frente a uno de los luchadores más mediáticos de la actualidad en la empresa. Además, podría ser la pelea de retiro de “The Highlight”.

En el combate coestelar se enfrentarán Sean O’Malley y Song Yadong, un duelo que perfectamente puede convertir al ganador en el contendiente número uno para enfrentar al campeón del peso gallo, Petr Yan.

En cuanto a la presencia latina, estará a cargo del peso pesado Waldo Cortés-Acosta. El dominicano tendrá la opción de escalar en el ranking cuando enfrente a Derrick Lewis, un excontendiente y experimentado luchador de las 265 libras.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 324?

El evento se llevará a cabo este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y comenzará a las 19:00 horas de Chile, mientras que la cartelera principal está programada para iniciar a las 23:00 horas.

El UFC 324 solo podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Paramount+, a la cual es necesario estar suscrito.

