;

FOTO. ¿Vuelve en la Casa Blanca? Conor McGregor reaviva los rumores de un posible retorno a la UFC

El irlandés no lucha en la compañía desde 2021, pero en las últimas semanas ha generado revuelo por indicios de un posible regreso.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Conor McGregor fue durante mucho tiempo la cara de la UFC y, por ende, la mayor figura de las artes marciales mixtas en todo el mundo. Aunque su último combate fue ante Dustin Poirier en 2021, muchos sueñan con una vuelta al ring, algo que podría ocurrir dentro de no mucho.

Sin embargo, durante los últimos años, pese a no retirarse oficialmente del deporte, se había alejado de los octágonos, centrándose en su faceta de figura pública y acumulando decenas de polémicas.

Últimamente, han sido varias las ocasiones en las que el irlandés de 37 años ha expresado su deseo de volver a competir en la UFC, y distintos rumores han apuntado al evento en la Casa Blanca como el momento elegido para su regreso.

De hecho, ha sido el propio McGregor quien, en su cuenta de X (ex Twitter), ha ido publicando registros de su retorno a los entrenamientos. En una de las galerías de fotos, aseguró que: “¡Mi preparación ha sido excepcional y apenas comienza!”.

Pero la acción de “Notorious” que más ha ilusionado a los fanáticos de la UFC se dio este martes, cuando el luchador puso como nueva foto de perfil una imagen suya en el ring, en uno de sus tantos combates en la organización.

Lo cierto es que Conor McGregor, como mínimo, deberá esperar hasta marzo de 2026 para volver a las artes marciales mixtas de manera profesional, ya que aún cumple una sanción por dopaje que finaliza en esa fecha.

