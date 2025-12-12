;

VIDEO. Ignacio Bahamondes podría estelarizar un evento de UFC en marzo y dos históricos luchadores aparecen como posibles rivales

“Estoy tranquilo, porque sé que la UFC está preparando algo grande, no solo para mí, sino para Chile”, dijo “La Jaula” en una reciente entrevista.

Ignacio Bahamondes sorprendió a todo el país hace algunos días al confirmar que su regreso a la UFC está más cercano que nunca, apostando a que su vuelta al octágono será un momento histórico para Chile.

Ahora, en una nueva entrevista con el influencer Felicciano KO, La Jaula entregó más detalles de este retorno a los combates, apuntando a estelarizar un evento e incluso mencionando fechas tentativas y posibles rivales.

“Estoy al 100%. Le estoy pidiendo pelea a la UFC desde antes de diciembre. De hecho, corté peso para estar listo en caso de que se cayera una pelea. No se dio, pero estoy tranquilo, porque sé que la UFC está preparando algo grande, no solo para mí, sino para Chile”, comenzó diciendo el artista marcial.

Consultado por el día en que volverá a subirse al octágono, afirmó: “Tenemos tentativas de fecha, pero no tenemos oponente; estamos buscando uno. La primera es el 28 de febrero en UFC México, me encantaría estar ahí. La otra opción sería en marzo”.

“¿Por qué digo que sería histórico? Porque sería la primera vez que un chileno estelarice un evento. Es lo que estoy buscando desde que vi mi cara en el afiche cuando peleé con Rafael Fiziev. Yo quiero ser el que está arriba”, continuó.

Sobre los rivales que asoman para su regreso, señaló: “La verdad, me encantaría pelear con Michael Chandler, pero él jamás tomaría una pelea contra mí: es mucho riesgo y poco que ganar. Además, está enamorado de McGregor; no quiere pelear con nadie más que no sea McGregor”.

Me gustaría pelear con Renato Moicano, es la pelea que vengo buscando hace rato. Me gusta cómo vende las peleas, que es bocón. Eso es lo que atrae a los peleadores, que como personaje es entretenido”, sentenció Ignacio Bahamondes.

