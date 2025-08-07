Ignacio Bahamondes sigue de gira por Chile, donde ha pasado por diferentes medios de comunicación hablando de su carrera en la UFC y los próximos desafíos que siguen para él en la compañía de artes marciales mixtas más grandes del mundo.

En esta ocasión, “La Jaula” visitó el podcast No sé si fue tan así, de los humoristas Claudio Michaux y Luis Miranda, en el cual contó una particular anécdota que vivió con un contrincante.

“Una vez fui a un evento en Chillán y peleé con un tipo al que le gané; lo paseé, le di una paliza”, comenzó relatando el luchador.

“Tiempo después me mandó un mensaje y me dijo: ‘fue un honor que me pegaras. Fue un honor haber peleado contigo y que me hayas pegado’”, continuó el chileno, ante la risa de los conductores del programa.

“Me decía que: ‘ahora quiero subir los vídeos, porque los tenía guardado porque salías pegándome mucho’, después los subió y me etiquetó”, sentenció “La Jaula”, que sigue a la espera de un nuevo combate dentro de la UFC.