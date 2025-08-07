;

VIDEO. La divertida anécdota de Ignacio “Jaula” Bahamondes con un rival: “Me dijo ‘fue un honor que me pegaras’”

El único chileno dentro de la UFC reveló el día que un contrincante le agradeció por haberlo golpeado.

Javier Catalán

Getty images

Getty images / Jeff Bottari

Ignacio Bahamondes sigue de gira por Chile, donde ha pasado por diferentes medios de comunicación hablando de su carrera en la UFC y los próximos desafíos que siguen para él en la compañía de artes marciales mixtas más grandes del mundo.

En esta ocasión, “La Jaula” visitó el podcast No sé si fue tan así, de los humoristas Claudio Michaux y Luis Miranda, en el cual contó una particular anécdota que vivió con un contrincante.

“Una vez fui a un evento en Chillán y peleé con un tipo al que le gané; lo paseé, le di una paliza”, comenzó relatando el luchador.

Revisa también:

ADN

“Tiempo después me mandó un mensaje y me dijo: ‘fue un honor que me pegaras. Fue un honor haber peleado contigo y que me hayas pegado’”, continuó el chileno, ante la risa de los conductores del programa.

“Me decía que: ‘ahora quiero subir los vídeos, porque los tenía guardado porque salías pegándome mucho’, después los subió y me etiquetó”, sentenció “La Jaula”, que sigue a la espera de un nuevo combate dentro de la UFC.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad