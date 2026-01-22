¿Irá a Viña?: Esto dijo Naya Fácil por una posible invitación a la Gala del Festival

La influencer Naya Fácil se ha convertido en una de las figuras del momento y es que la creadora de contenido se movilizó hasta la zona afectada por los incendios forestales para ayudar a los damnificados.

Naya ha coordinado la entrega de una serie de donaciones en las zonas de Lirquén y Penco, lo que ha sido aplaudido en las redes sociales.

Su figura ha despertado el interés del espectáculo y a un mes del inicio del Festival de Viña del Mar se ha especulado con una posible invitación a Naya Fácil para que participe de la Gala.

En conversación con el programa Que te lo digo de Zona Latina este miércoles 21 de enero, la creadora de contenido se refirió a su posible participación en el evento que celebrará en febrero.

“No voy, tengo dignidad. Este año no me invitaron y ya no fue. Prefiero quedarme con el cariño del pueblo; donde voy, la gente me recibe bien y con eso estoy pagada”, comentó Naya Fácil.

“Yo no necesito desfilar donde van muchos famosos y cuando pasa pasa este tipo de catástrofe no son capaces de sacar un pesito de su bolsillo. Me doy cuenta que no pertenezco a ese tipo de mundo, yo pertenezco a donde estoy ahora”, agregó la influencer.

Así la creadora de contenido cerró cualquier posible participación en la Gala del Festival de Viña del Mar.