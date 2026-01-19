¿Mejor que Viña? Estos son los humoristas que se presentarán, por día, en el Festival de Las Condes

Se dio a conocer la programación final del Festival de Las Condes 2026, que contará con la participación de cantantes como Joe Vasconcellos, Luis Jara, José Luis “Puma” Rodríguez y Ana Torroja.

Este evento se realizará el viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Parque Padre Hurtado, y contará nuevamente con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

“Este es un evento que es sello de nuestra comuna: gratuito, seguro, entretenido y pensado para toda la familia. Este año, además, incorporamos 2.000 sillas adicionales de uso exclusivo para adultos mayores”, dijo la alcaldesa Catalina San Martín.

Uno de los puntos que llamó la atención es el nivel de los humoristas. En la primera noche, del viernes 30, Claudio Michaux será el encargado de hacer reír al público de Las Condes. El comediante triunfó hace casi un año en Olmué, revirtiendo un momento difícil.

La segunda noche, el humor estará a cargo de Luis Slimming, quien hace un año se preparaba para el mayor reto de su carrera: el Festival de Viña 2025.

Canje de entradas para vecinos de Las Condes

La Municipalidad de Las Condes informó que el canje de entradas gratuitas para vecinos se iniciará el jueves 22 de enero, desde las 12:00 horas, y se extenderá hasta agotar stock, con 20.000 entradas disponibles por cada noche.

El beneficio es exclusivo para vecinos de Las Condes con Tarjeta Vecino Residente vigente, quienes podrán canjear dos entradas por día (titular y acompañante) a través de www.lascondes.cl, utilizando su RUT. Para el proceso será necesario contar con un perfil activo en Ticketmaster, plataforma que emitirá las entradas digitales.

Programación por día y tansmisión

El Festival de Las Condes 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión y esta es su parrilla diaria:

Viernes 30 de enero

José Luis “Puma” Rodríguez – Claudio Michaux – Joe Vasconcellos

Sábado 31 de enero

Ana Torroja – Luis Slimming – Luis Jara