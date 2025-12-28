;

Festival de Viña 2026 rompe esquemas: la transformista chilena que hará historia en el humor en la Quinta Vergara

Tras ganar Coliseo, la comediante llegará a la Quinta Vergara con una rutina cargada de crítica social y diversidad. “El país está preparado”, aseguró.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

El Festival de Viña del Mar 2026 marcará un hito en su historia con la llegada de la primera transformista chilena al bloque de humor.

Se trata de Asskha Sumathra, personaje interpretado por el comediante Óscar Guzmán, quien se consagró como ganadora del programa Coliseo tras imponerse en la votación del público y asegurar así un cupo en el escenario de la Quinta Vergara.

La artista se impuso en la gran final a humoristas como Señor Kampos, Nico Pontigo y Juanchy, luego de superar las distintas etapas del espacio televisivo emitido por Mega. En la instancia decisiva, Asskha presentó una rutina de más de diez minutos donde combinó observación cotidiana, crítica social y referencias a la vida laboral, los supermercados y la experiencia de la comunidad LGBT+, logrando conectar con el público y el jurado.

Con este triunfo, Asskha Sumathra no solo asegura su presencia en el Festival de Viña 2026, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia del certamen, ampliando el abanico de voces y estilos que llegan a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica. Su presentación promete una rutina cargada de vivencias personales, mirada social y un humor que busca derribar barreras.

