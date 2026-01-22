“Eternamente agradecido de este hermoso club... Seré un hincha más y seguro nos volveremos a encontrar”

Colo Colo hizo oficial la salida de Lucas Cepeda. Este jueves, el directorio de Blanco y Negro aprobó la venta del extremo de 23 años, quien se convertirá en nuevo jugador del Elche, equipo de la Primera División de España.

La operación se cerró en 2,2 millones de dólares por el 70% del pase del formado en Santiago Wanderers, fórmula que le permitirá a los albos obtener un rédito económico en caso de una futura transferencia del futbolista.

Tras confirmarse su partida, el propio Cepeda se pronunció en redes sociales y dejó un emotivo mensaje para despedirse del ‘Cacique’, donde dejó un registro de 72 partidos, 15 goles, 8 asistencias y dos títulos: un campeonato de Primera División y la Supercopa en 2024.

“Eternamente agradecido de este hermoso club. Gracias por todo siempre y seré un hincha más desde ya. Nos volveremos a encontrar de seguro”, respondió el atacante a una publicación realizada por Colo Colo en Instagram.

Luego, a través de una historia en su cuenta personal, agregó: “Gracias por estos 2 años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes. ¡Eternamente agradecido!".