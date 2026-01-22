;

“Eternamente agradecido de este hermoso club... Seré un hincha más y seguro nos volveremos a encontrar”

Tras confirmarse su venta al Elche de España, Lucas Cepeda dejó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de Colo Colo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo hizo oficial la salida de Lucas Cepeda. Este jueves, el directorio de Blanco y Negro aprobó la venta del extremo de 23 años, quien se convertirá en nuevo jugador del Elche, equipo de la Primera División de España.

La operación se cerró en 2,2 millones de dólares por el 70% del pase del formado en Santiago Wanderers, fórmula que le permitirá a los albos obtener un rédito económico en caso de una futura transferencia del futbolista.

Revisa también:

ADN

Tras confirmarse su partida, el propio Cepeda se pronunció en redes sociales y dejó un emotivo mensaje para despedirse del ‘Cacique’, donde dejó un registro de 72 partidos, 15 goles, 8 asistencias y dos títulos: un campeonato de Primera División y la Supercopa en 2024.

“Eternamente agradecido de este hermoso club. Gracias por todo siempre y seré un hincha más desde ya. Nos volveremos a encontrar de seguro”, respondió el atacante a una publicación realizada por Colo Colo en Instagram.

Luego, a través de una historia en su cuenta personal, agregó: “Gracias por estos 2 años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes. ¡Eternamente agradecido!".

ADN

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad