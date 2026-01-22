;

Carlos Palacios no supera su problema en la rodilla y recibe otra mala noticia en Boca Juniors

El volante chileno continúa arrastrando problemas físicos y su entrenador no lo estaría considerando para el debut en el Torneo Argentino.

Javier Catalán

Este jueves arrancó la primera fecha del Torneo Argentino, que contará con 19 chilenos disputando la competencia en diferentes equipos, pero hay uno de ellos que inicia la temporada con serios problemas.

Hablamos de Carlos Palacios, quien debería debutar junto a Boca Juniors el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra, pero sigue siendo duda debido a una lesión en su rodilla derecha.

Tal ha sido la complicación para el volante chileno que ni siquiera pudo participar de la pretemporada de su equipo, en la que disputaron dos amistosos ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay.

Si bien se esperaba que el ex Colo Colo descansara esta semana con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al estreno por la competencia oficial, los tiempos de recuperación se han ido extendiendo y Claudio Úbeda volverá a prescindir de él para el duelo en La Bombonera ante Riestra.

De hecho, el técnico “xeneize” ya prepara una formación para el enfrentamiento del domingo, donde Alan Velasco sería el encargado de ocupar el puesto de Palacios, quien durante la temporada anterior fue casi siempre titular.

Por otro lado, Williams Alarcón tampoco corre con mejor suerte. Si bien está al 100% desde lo físico, no ha conseguido ganarse un puesto entre los titulares y seguirá siendo una alternativa desde el banco.

