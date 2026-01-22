Franco Parisi arremete contra la UDI por disputa parlamentaria: “Es una lucha entre meritocracia y apitutamiento”

La disputa entre la UDI y el Partido de la Gente (PDG) por un cupo parlamentario en el distrito 17, en la Región del Maule, sumó un nuevo capítulo luego de que Franco Parisi arremetiera contra el gremialismo.

El conflicto se originó tras un reclamo presentado por la UDI ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, solicitando una revisión de mesas, lo que podría beneficiar al diputado Felipe Donoso, en desmedro del representante del PDG Guillermo Valdés.

En declaraciones a The Clinic, Parisi afirmó que la acción responde a intereses personales y cuestionó la influencia de ciertos sectores políticos. “Esto es una típica lucha de la meritocracia contra los apitutados. Lamento que el Maule sea casi un feudo de la familia Coloma”, sostuvo.

Además, advirtió que el escenario en el Tribunal Calificador de Elecciones no favorece al PDG. “La UDI tiene todas las de ganar. El Tricel es un tribunal político y ellos cuentan con redes, recursos y apoyo mediático”, aseguró, expresando su preocupación por el desenlace del proceso.

Desde el Tricel indicaron que, pese a que ya se realizó el escrutinio público, aún resta el escrutinio general y la sentencia de calificación, que se espera sea emitida durante la próxima semana.

Mientras tanto, desde el PDG reiteraron que confían en revertir el resultado y sostuvieron que el proceso debe resolverse con total transparencia, subrayando la importancia de resguardar la voluntad expresada en las urnas por los votantes del Maule.