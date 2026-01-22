;

Franco Parisi arremete contra la UDI por disputa parlamentaria: “Es una lucha entre meritocracia y apitutamiento”

La controversia por el cupo en la Cámara de Diputados en el Maule escaló tras las duras críticas del fundador del PDG.

Javiera Rivera

Franco Parisi arremete contra la UDI por disputa parlamentaria: “Es una lucha entre meritocracia y apitutamiento”

Franco Parisi arremete contra la UDI por disputa parlamentaria: “Es una lucha entre meritocracia y apitutamiento”

La disputa entre la UDI y el Partido de la Gente (PDG) por un cupo parlamentario en el distrito 17, en la Región del Maule, sumó un nuevo capítulo luego de que Franco Parisi arremetiera contra el gremialismo.

El conflicto se originó tras un reclamo presentado por la UDI ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, solicitando una revisión de mesas, lo que podría beneficiar al diputado Felipe Donoso, en desmedro del representante del PDG Guillermo Valdés.

En declaraciones a The Clinic, Parisi afirmó que la acción responde a intereses personales y cuestionó la influencia de ciertos sectores políticos. “Esto es una típica lucha de la meritocracia contra los apitutados. Lamento que el Maule sea casi un feudo de la familia Coloma”, sostuvo.

Revisa también

ADN

Además, advirtió que el escenario en el Tribunal Calificador de Elecciones no favorece al PDG. “La UDI tiene todas las de ganar. El Tricel es un tribunal político y ellos cuentan con redes, recursos y apoyo mediático”, aseguró, expresando su preocupación por el desenlace del proceso.

Desde el Tricel indicaron que, pese a que ya se realizó el escrutinio público, aún resta el escrutinio general y la sentencia de calificación, que se espera sea emitida durante la próxima semana.

Mientras tanto, desde el PDG reiteraron que confían en revertir el resultado y sostuvieron que el proceso debe resolverse con total transparencia, subrayando la importancia de resguardar la voluntad expresada en las urnas por los votantes del Maule.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad