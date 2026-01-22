;

VIDEO. “Es un paso muy importante para mí”: Felipe Loyola es presentado oficialmente en Europa

El lateral de la selección chilena arribó a Italia.

Damián Riquelme

“Es un paso muy importante para mí”: Felipe Loyola es presentado oficialmente en Europa / Instagram @pisasportingclub

Hace unos días, se hizo oficial el fichaje del chileno Felipe Loyola en el Pisa Sporting Club de Italia. El traspaso del jugador conlleva una compra obligatoria del 70% del pase si el lateral juega al menos cinco partidos, con un cargo de 1.3 millones de euros.

Durante las últimas horas, viajó desde Argentina a Italia para hacer su presentación oficial con el club, dando así un salto muy importante en su carrera.

Este jueves, mediante las redes sociales del conjunto “toscano”, Loyola fue presentado con la indumentaria del club con el dorsal número 35 en su espalda, dejando así atrás su paso por Independiente de Avellaneda.

En el Instagram oficial del Pisa Sporting Club, el seleccionado nacional saludó por primera vez a los “tifosis” mediante un video.

Estoy muy contento de llegar al Pisa. Es un paso muy importante para mí y ya estoy ansioso de verlos todos juntos cuando juguemos en casa, ojalá que podamos conseguir un buen resultado. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto”, expresó en la publicacion.

