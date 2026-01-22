;

Ni Alexis Sánchez ni Arturo Vidal: este es el chileno que se ubica entre los 100 deportistas mejor pagados del mundo

Sportico elaboró un ranking de las ganancias que recibieron los deportistas en el 2025.

Sebastián Escares

Es conocido que los deportistas de la élite ganan grandes sumas de dinero gracias a sus contratos, premios y también por sus auspiciadores. Ahora, se acaba de publicar un listado con los 100 deportistas mejor pagados del mundo en 2025.

Lo novedoso es que, entre los múltiples nombres que figuran en el ranking, se encuentra un deportista chileno.

El ranking elaborado por el sitio especializado en deportes Sportico, por tercer año consecutivo, situó a Cristiano Ronaldo como el deportista mejor pagado del 2025 con ganancias de US$260.000.000.

El chileno que ganó más dinero que Harry Kane en 2025

Se trata del golfista chileno de 27 años, Joaquín Niemann, quien es el único deportista nacional que figura dentro del prestigioso listado, específicamente en el puesto 63 del ranking.

El chileno obtuvo US$47.200.000 de ganancias durante el pasado 2025, según precisa el mencionado ranking.

El top 10 de los mejor pagados en 2025 lo componen:

  • Cristiano Ronaldo (futbolista): US$260.000.000
  • Canelo Álvarez (boxeador): US$137.000.000
  • Lionel Messi (futbolista): US$130.000.000
  • Juan Soto (beisbolista): US$129.200.000
  • LeBron James (basquetbolista): US$128.700.000
  • Karim Benzema (futbolista): US$115.000.000
  • Stephen Curry (basquetbolista): US$105.400.000
  • Shohei Ohtani (beisbolista): US$102.500.000
  • Kevin Durant (basquetbolista): US$100.800.000
  • Jon Rahm (golfista): US$100.700.000

Entre los deportistas que Niemann logró superar en el listado, está el delantero inglés Harry Kane, quien se ubica en el puesto 75 del ranking, con US$43.000.000 de ganancias en 2025.

También logró superar al futbolista inglés Jude Bellingham, quien fue situado en el puesto 86, con ganancias de US$39.500.000 el año pasado.

