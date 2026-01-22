;

Sorpresa en el mercado: Ñublense anuncia a una joven promesa argentina como su nuevo refuerzo

A través de sus redes sociales, el cuadro de Chillán presentó oficialmente al volante ofensivo Ignacio Tapia.

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue dejando movimientos sorpresivos a días del inicio de la competencia en la Primera División.

Uno de los clubes que continúa reforzándose es Ñublense, que ahora, con Juan José Ribera en la banca, buscará volver a instalarse como uno de los equipos que luchen por clasificar a torneos internacionales.

Para ese objetivo, este jueves los “Diablos Rojos” hicieron oficial la cesión por un año de Ignacio Tapia, joven promesa argentina que arriba a Chillán proveniente de Belgrano de Córdoba.

El volante ofensivo de 21 años viene de jugar a préstamo en Barracas Central, de la Primera División argentina, donde disputó nueve partidos y anotó un gol.

Además, Tapia cuenta con pasos por las divisiones inferiores de la selección argentina, formando parte de los procesos Sub 15 y Sub 17.

