VIDEO. Fue campeón con la U, incursionó en el boxeo y ahora debuta en la música: “Ojalá a la gente le guste”

El exjugador azul, Manuel “Caté” Ibarra, lanzó su primera canción oficial llamada “Se te olvidó”, una ranchera tropical interpretada junto al cantante Kevin Tarrés.

Manuel “Caté” Ibarra, exfutbolista y campeón del Apertura 2004 con Universidad de Chile, inició una nueva etapa lejos de las canchas y se estrenó oficialmente en la música.

El otrora lateral derecho, que también se ha dedicado al fitness y al boxeo tras su retiro, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Se te olvidó”, una ranchera tropical interpretada junto al cantante Kevin Tarrés.

“Es una canción ranchera-tropical, y romántica. Se llama ‘Se te olvidó’. Hicimos una fusión con Kevin Tarrés, un cantante que ya tiene su trayectoria y también hace los tributos a Chayanne y otros artistas”, contó Ibarra al sitio RedGol.

“Kevin me llamó para hacer este tema y le dimos con todo. Soy de esas personas que siempre dice que sí, que quiere aprender e innovar. Me gusta lanzarme, no le tengo miedo a los desafíos. Me encantan. Siempre para adelante”, agregó.

El medallista con La Roja Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 explicó que “después cuando me retiré del fútbol hice una breve incursión en la música. Y he hecho hartas cosas: he boxeado y el tema del fitness. Pero una de las cosas por las que más me recuerda la gente es por la música”.

“Hicimos esta canción, que es como mi primera canción oficial. La lanzamos con harta energía, es un gran desafío. Ojalá a la gente le guste. Es bailable, ahora que estamos en verano. Esperamos que la gente lo disfrute”, sentenció.

