VIDEO. Volvió al fútbol chileno tras 7 años en el extranjero y esto hizo en su primer partido: ¡golazo ante el campeón!

El delantero de Deportes Limache, Jean Meneses, marcó un golazo ante Coquimbo Unido por las semifinales de la Supercopa 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Jean Meneses tuvo un regreso soñado al fútbol chileno. Luego de siete años en el extranjero, el delantero nacional debutó oficialmente con Deportes Limache y lo hizo a lo grande, marcando un golazo ante Coquimbo Unido por las semifinales de la Supercopa 2026.

El partido comenzó adverso para el elenco tomatero, que se puso en desventaja con un tanto de Francisco Salinas (8′). Sin embargo, Meneses se encargó de igualar las acciones con un potente disparo desde fuera del área (20′).

El ex Vasco da Gama aprovechó un rebote tras un centro por la banda derecha de Joaquín Montecinos y sacó un zurdazo de media distancia que dejó sin opciones al arquero Diego Sánchez, estableciendo el 1-1 parcial en el Estadio Sausalito.

El tanto de Meneses fue revisado por el VAR debido a una supuesta posición adelantada de Daniel Castro, pero finalmente el árbitro Mathias Riquelme validó la anotación, determinando que “Popin” no intervino en la jugada.

