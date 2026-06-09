Faloon revela la verdad del supuesto romance con Arturo Vidal: “Eso me deja mal...”

En el capítulo más reciente del programa Que te lo digo, la periodista de espectáculos Paula Escobar reveló una antigua supuesta infidelidad que habría involucrado a Arturo Vidal y Faloon Larraguibel.

Según relató Escobar, este romance se habría producido en 2009, cuando Vidal militaba en el Bayer Leverkusen de Alemania y se había convertido en padre por primera vez junto a su expareja, Marité Matus.

Tras la revelación, Sergio Rojas se puso en contacto con Faloon para conocer su versión de la historia. La exchica Yingo respondió a través de diversos audios de WhatsApp.

“No tengo la menor idea de eso, de verdad”, comentó.

“No es que me vuelva loca ni nada, pero me carga que se inventen cosas. Lo que escuchan es lo que creen. Yo no estoy dispuesta a que simplemente me involucren con gente con la que realmente nunca me he topado. Por favor, no quiero entrar en este enredo con esta mujer Marité”, indicó.

Faloon continuó pidiendo que no la involucraran en este tipo de historias, asegurando que eran falsas y cuestionando además a Paula Escobar.

“Es súper irresponsable por parte de ella contar algo que no es cierto y que ni siquiera me haya consultado. No me metan en cahuines, déjense de inventar cosas”, dijo.

“Lo peor es que eso me deja mal a mí, y eso no está bien”, cerró.