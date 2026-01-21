El especial gesto de Colo Colo de cara a su último amistoso en Uruguay / Twitter @ColoColo

Colo Colo enfrentará este miércoles por la noche a Peñarol en el estadio Centenario, siendo su último partido por la Serie Río de la Plata.

En ese marco, los albos oficializaron la nueva indumentaria con la cual encararán la próxima temporada.

De hecho, Colo Colo informó en sus redes sociales que dicha camiseta será la que utilizará contra el Manya en Montevideo.

Claro que el “Cacique” dio a conocer una medida adicional, pues dicha indumentaria será donada en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile.

“Cuando el país sufre, Colo Colo responde. Esta nueva piel no es solo tela, es compromiso, es corazón. El Cacique juega por su gente”, comentaron en el elenco popular a horas de su último amistoso en Uruguay.