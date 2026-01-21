;

El especial gesto de Colo Colo de cara a su último amistoso en Uruguay

Los albos anunciaron una particular medida para estrenar su nueva indumentaria.

Carlos Madariaga

El especial gesto de Colo Colo de cara a su último amistoso en Uruguay

El especial gesto de Colo Colo de cara a su último amistoso en Uruguay / Twitter @ColoColo

Colo Colo enfrentará este miércoles por la noche a Peñarol en el estadio Centenario, siendo su último partido por la Serie Río de la Plata.

En ese marco, los albos oficializaron la nueva indumentaria con la cual encararán la próxima temporada.

Revisa también:

ADN

De hecho, Colo Colo informó en sus redes sociales que dicha camiseta será la que utilizará contra el Manya en Montevideo.

Claro que el “Cacique” dio a conocer una medida adicional, pues dicha indumentaria será donada en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales en el sur de Chile.

Cuando el país sufre, Colo Colo responde. Esta nueva piel no es solo tela, es compromiso, es corazón. El Cacique juega por su gente”, comentaron en el elenco popular a horas de su último amistoso en Uruguay.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad