Liverpool transita una temporada en la cual no logra encontrar esa estabilidad que tuvo en años anteriores. En Premier League marchan en la cuarta posición, a 14 puntos del puntero, y lo único que podría salvar su año sería la Champions League.

Este miércoles, los ingleses visitaron al Marsella en el Orange Vélodrome. En un partido que fue un ida y vuelta constante, los “Reds” finalmente terminaron ganando por 3-0.

Eso sí, Liverpool recién pudo abrir la cuenta al minuto 45, con una particular jugada: Dominik Szoboszlai cobró un tiro libre al borde del área con un disparo raso que pasó por debajo de la barrera, que no puso al famoso “cocodrilo”.

Ya al minuto 72, con un ataque por derecha de Frimpong que entró hasta el área pequeña, terminó con un autogol del portero argentino Gerónimo Rulli al que le rebotó el balón. Por último, al minuto 92, Cody Gakpo puso la guinda de la torta, sellando el 3-0.

Con esta victoria ante el Marsella, el Liverpool queda momentáneamente en la cuarta posición de la tabla a la espera del último partido en la octava fecha de la fase de liga de la Champions League, frente al Qarabag de Azerbaiyán el próximo miércoles 28 de enero.