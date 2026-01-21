;

VIDEO. El peculiar gol con que Liverpool cimentó su victoria ante Olympique Marsella en la Champions League

Los “Reds” dominaron ampliamente el encuentro, que finalmente ganaron 3-0.

Damián Riquelme

Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Liverpool transita una temporada en la cual no logra encontrar esa estabilidad que tuvo en años anteriores. En Premier League marchan en la cuarta posición, a 14 puntos del puntero, y lo único que podría salvar su año sería la Champions League.

Este miércoles, los ingleses visitaron al Marsella en el Orange Vélodrome. En un partido que fue un ida y vuelta constante, los “Reds” finalmente terminaron ganando por 3-0.

Revisa también:

ADN

Eso sí, Liverpool recién pudo abrir la cuenta al minuto 45, con una particular jugada: Dominik Szoboszlai cobró un tiro libre al borde del área con un disparo raso que pasó por debajo de la barrera, que no puso al famoso “cocodrilo”.

Ya al minuto 72, con un ataque por derecha de Frimpong que entró hasta el área pequeña, terminó con un autogol del portero argentino Gerónimo Rulli al que le rebotó el balón. Por último, al minuto 92, Cody Gakpo puso la guinda de la torta, sellando el 3-0.

Con esta victoria ante el Marsella, el Liverpool queda momentáneamente en la cuarta posición de la tabla a la espera del último partido en la octava fecha de la fase de liga de la Champions League, frente al Qarabag de Azerbaiyán el próximo miércoles 28 de enero.

Revisa el compacto del partido

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad