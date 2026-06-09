Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5436 del martes 9 de junio / Agencia Uno

Este martes 9 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5436, el premio total alcanzó los $3.600 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5436

Loto: $420 millones

$420 millones Recargado: $1050 millones

$1050 millones Revancha: $420 millones

$420 millones Desquite: $150 millones

$150 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5436 del Loto

Loto: 4, 11, 15, 17, 35, 41

4, 11, 15, 17, 35, 41 Comodín: 3

Multiplicador: 3

Recargado: 3, 17, 19, 33, 35, 41

3, 17, 19, 33, 35, 41 Revancha: 7, 10, 11, 13, 14, 19

7, 10, 11, 13, 14, 19 Desquite: 3, 31, 32, 34, 37, 41

Jubilazo

2, 7, 10, 24, 26, 32

6, 11, 12, 22, 23, 41

2, 3, 7, 12, 13, 36

9, 28, 29, 34, 35, 41

20, 21, 24, 33, 36, 40

Jubilazo 50 años