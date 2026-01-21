Presidente Boric anuncia la activación del plan de apoyo inmediato para damnificados por incendios forestales: revisa en qué consiste

El Presidente Gabriel Boric informó la activación de un plan de apoyo inmediato para las personas damnificadas por los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, donde aún se mantienen siniestros activos y varias regiones continúan bajo alerta roja.

Según detalló el Mandatario, ya comenzó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en todas las zonas impactadas, con el objetivo de acelerar la entrega de ayuda durante esta primera etapa.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un bono de recuperación, con montos que fluctúan entre $750 mil y $1,5 millones, además de acciones de recuperación temprana de infraestructura, enfocadas en la remoción y disposición final de escombros.

A esto se suma un apoyo especial a la actividad agrícola y apícola, que considera la entrega de forraje, alimentación animal y aportes para restablecer sistemas productivos dañados por el fuego.

“El Estado está desplegado por completo para llegar con ayuda hasta la última persona afectada por esta tragedia”, aseguró el Presidente Boric.