Exfuncionario de Vitacura demanda al municipio tras ser destituido por tener relaciones sexuales en oficinas públicas: pide indemnización millonaria

Un exfuncionario de la Municipalidad de Vitacura presentó una demanda laboral por $200 millones contra el municipio, tras ser destituido luego de ser sorprendido teniendo relaciones sexuales al interior de dependencias municipales argumentando “daño moral”.

El ingeniero informático acusa arbitrariedades e ilegalidades en el sumario administrativo que terminó con su salida.

El hecho se originó tras la viralización de un video donde aparece junto a otro funcionario manteniendo relaciones sexuales en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico. Tras una investigación interna, ambos fueron removidos por faltas a la probidad y ofrecieron disculpas públicas. Solo uno de ellos decidió recurrir a la justicia.

Solicita medidas reparatorias

La demanda fue ingresada el 18 de diciembre ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En ella, el exfuncionario apunta al fiscal del sumario y a la alcaldesa Camila Merino, a quien acusa de haber anunciado la sanción antes de concluir el proceso, afectando su derecho a defensa.

El demandante resalta su trayectoria en el municipio desde 2016 y asegura que el procedimiento tuvo un impacto negativo en su salud mental, con cuadros de estrés y ansiedad.

Además de la indemnización, solicita medidas reparatorias como un reconocimiento público de la vulneración de sus derechos y capacitación obligatoria en materia laboral para la jefatura comunal.