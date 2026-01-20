Balance por incendios forestales: autoridades informan detenciones y hallazgo de acelerantes en zonas afectadas / Sebastian Beltran Gaete

Un complejo escenario enfrenta el país a raíz de los incendios forestales activos en la zona centro-sur.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, 30 siniestros continúan en combate en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, varios de ellos bajo alerta roja por su magnitud y riesgo para la población.

Las regiones más afectadas siguen siendo Ñuble, Bío Bío y La Araucanía. En Ñuble, la alerta roja regional se mantiene por cuatro focos activos, entre ellos los incendios Perales Biobío y Monte Negro, que en conjunto superan las 6 mil hectáreas afectadas de manera preliminar.

En el Biobío, el incendio Trinitarias, en Concepción, supera las 15 mil hectáreas dañadas, mientras que en La Araucanía destacan los siniestros en Angol, Collipulli y Nueva Imperial.

Detenciones y hallazgo de acelerante

En este contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que se han registrado detenciones en la comuna de Mulchén, en el marco del estado de excepción, como parte de las labores de control y fiscalización desplegadas en las zonas afectadas por los incendios.

Asimismo, las autoridades confirmaron el hallazgo de botellas plásticas con líquido acelerante, ocultas entre arbustos, lo que refuerza la hipótesis de posible intencionalidad en el origen de algunos focos. Estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que lidera las investigaciones correspondientes.

Respecto al combate del fuego, se mantiene un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos, con brigadas forestales, Bomberos, Carabineros, la PDI y apoyo de las Fuerzas Armadas, especialmente en las regiones donde rige alerta roja.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad, evitar cualquier acción que pueda provocar incendios y denunciar situaciones sospechosas, mientras continúan las labores para controlar la emergencia y prevenir nuevos focos.