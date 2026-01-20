Lucero explica por qué firmó por la U y apela a su experiencia en Colo Colo: “Es más fácil la adaptación cuando conoces la liga”

Juan Martín Lucero dio su primera entrevista como nuevo jugador de Universidad de Chile y explicó su fichaje en los azules, reconociendo que el interés que mostró el club fue clave para tomar la decisión.

“Elegí venir a la U porque el club mostró muchísimo interés en mí. Tuve buenas conversaciones con Manu (Mayo), me llamó el entrenador (Meneghini), y todo eso hace que un jugador se sienta importante. Es algo que uno valora a la hora de tomar decisiones”, señaló el delantero argentino mediante un video que publicó la U.

“Me encuentro en un gran momento, me siento muy bien físicamente, técnicamente y mentalmente. Vengo a dar lo mejor de mí, como lo he hecho siempre en todos los lugares donde estuve. Mi objetivo principal es salir campeón con la U”, remarcó el “Gato” de cara a la temporada 2026 que está por comenzar.

Además, el atacante de 34 años reconoció que no le costará adaptarse al fútbol chileno ya que conoce nuestra liga, esto gracias a su anterior paso por Colo Colo, donde brilló en 2022. “Siempre es más fácil la adaptación cuando conoces la liga. Chile es un país que me gusta mucho, estoy muy contento de estar acá”, sostuvo.

Por último, Juan Martín Lucero valoró la competencia interna que tendrá con Octavio Rivero y Eduardo Vargas para estar en el once titular. “Compartir con delanteros de esas características es muy bueno, los dos son de mucha jerarquía. Mientras más competitivo sea el plantel, el entrenador podrá armar el mejor equipo y nosotros podremos demostrar nuestra mejor versión”, concluyó.