“Los mantenían aislados”: prisión preventiva para padres acusados de abusos reiterados contra sus 9 hijos

Entre las víctimas hay ocho mujeres y un hombre, desde los 2 hasta los 20 años de edad.

Javiera Rivera

En prisión preventiva quedaron dos padres acusados de abuso sexual reiterado y maltrato contra sus 9 hijos en la comuna de Valparaíso, tras una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) a partir de una denuncia presentada por familiares de las víctimas.

La detención de los imputados se concretó el pasado 15 de enero por parte de la Brigada de Delitos Sexuales, luego de diligencias que permitieron reunir antecedentes suficientes para su formalización.

En la audiencia, el tribunal resolvió aplicar la máxima medida cautelar, al considerar que ambos representan un peligro para la seguridad de la sociedad y de los propios niños y jóvenes afectados.

Según se expuso en el proceso judicial, los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2020 y 2023 y afectaron a nueve hermanos, cuyas edades van desde los 2 hasta los 20 años. Entre las víctimas hay ocho mujeres y un hombre.

El padre fue formalizado por abuso sexual reiterado contra cinco de sus hijos, además de maltrato habitual contra los nueve, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y abuso sexual sin contacto. En tanto, la madre fue imputada como cómplice.

“Dinámica de secta”

El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mansilla, señaló que la investigación permitió establecer que los niños y jóvenes vivían bajo una “dinámica de secta”, permaneciendo desescolarizados y aislados del entorno exterior, lo que habría facilitado la comisión de los delitos.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación, mientras ambos imputados permanecen privados de libertad.

