Gobierno anuncia bono por incendios forestales en Chile: cómo postular y de cuánto son los montos

Debido a la severidad de los incendios forestales que han golpeado a las regiones de Ñuble y Biobío, el Ejecutivo constituyó formalmente este martes el Comité de Ayudas Tempranas (CAT). La instancia tiene como objetivo mitigar las pérdidas materiales de cientos de familias mediante un paquete de medidas económicas y logísticas inmediatas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de anunciar la activación del Bono de Recuperación, el cual se dividirá en dos tramos según el nivel de daño : se entregarán $1.500.000 para casos de afectación alta y $750.000 para afectación media. Este monto se depositará por única vez en la Cuenta RUT de el o la jefa de hogar, o bien podrá cobrarse presencialmente en sucursales de Banco Estado.

Según el balance realizado tras el Cogrid, el requisito fundamental para recibir este beneficio es la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). La Subsecretaría de Servicios Sociales será el organismo responsable de gestionar las nóminas de los hogares siniestrados a los que ya se les haya aplicado dicho instrumento.

En paralelo a la ayuda monetaria, el Gobierno inició el plan de Recuperación Temprana de Infraestructura. A cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas, las tareas se enfocarán en la remoción y disposición final de escombros, para lo cual ya se encuentran desplegadas 111 máquinas operativas (37 en Ñuble y 74 en Biobío).

Forraje y suplemento

No obstante, Elizalde precisó que el ingreso a ciertos sectores aún está restringido. Los equipos de limpieza permanecen a la espera de autorización, ya que el Ministerio Público, la PDI y el SML continúan realizando labores de búsqueda de cuerpos en las zonas más afectadas.

Finalmente, el apoyo estatal contempla al sector productivo rural, beneficiando tanto a usuarios como a no usuarios de Indap. La ayuda incluye la entrega de forraje para animales (20 sacos de 25 kilos por persona) y suplementos nutricionales para apicultores, con un aporte que puede alcanzar los $250.000 por afectado