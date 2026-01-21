Le faltaba dar boleta: detienen a sujeto que vendía droga, tenía pago con tarjeta y hasta lista de precios

Durante este miércoles, una pelea en la vía pública permitió a Carabineros detectar un punto de venta de drogas que incluso contaba con un afiche visible con precios y medios de pago electrónicos, en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando personal de Carabineros de Chile, de la 55.ª Comisaría de Pudahuel, realizaba un patrullaje preventivo y recibió un llamado al celular del cuadrante alertando sobre una riña en avenida Los Mares. En esa comunicación, además, se indicó que el lugar funcionaría como un punto de venta de drogas.

Al llegar al sector, los funcionarios vieron a un grupo de sujetos que escapó al notar la presencia policial. En ese momento, quedó a la vista un inmueble con la puerta abierta y un afiche relacionado con la venta de drogas.

Ante la flagrancia y los ruidos que provenían desde el interior del domicilio, Carabineros ingresó al lugar y encontró drogas dosificadas, dinero en efectivo, una pistola incompleta y distintos elementos usados para la venta de estupefacientes. Durante el procedimiento, además, se descubrió a un hombre escondido entre colchones y una pared, quien fue detenido en el sitio.

Los detalles

El comisario subrogante de la unidad, capitán David Bustos, señaló que “una vez al llegar al lugar, se percatan de unos individuos quienes, al ver la presencia policial, huyen en diferentes direcciones, percatándose de igual manera de un inmueble que mantiene la puerta abierta”.

Agregó que “al divisar el inmueble, se percatan de un letrero alusivo a la venta de drogas ”, lo que motivó el ingreso inmediato.

El oficial añadió que “al momento de ingresar, se percatan de que en su interior había diferentes elementos alusivos a la venta de drogas, de igual forma, diferentes tipos de drogas”, detallando que durante la revisión “se sorprende a un individuo que se encontraba escondido en el interior del inmueble entre unos colchones y la pared”.

El detenido fue identificado con las iniciales G.F.V.M., chileno, de 43 años, quien mantiene antecedentes penales. Todos los antecedentes del procedimiento fueron enviados al Ministerio Público, que quedó a cargo de la investigación.