El horror de la “secta familiar” de Valparaíso: padres detenidos por abuso sexual reiterado contra nueve hijos

En un caso que ha conmocionado a la región, la Fiscalía de Valparaíso y la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI investigan a una pareja acusada de graves agresiones sexuales y maltratos contra sus nueve hijos. La detención de ambos imputados se concretó el pasado 15 de enero, tras una indagatoria iniciada por una denuncia interpuesta por familiares ante Carabineros en 2024.

Los hechos habrían ocurrido en un entorno de extremo aislamiento entre los años 2020 y 2023. Según el fiscal Álvaro Mansilla, los padres operaban bajo una “dinámica de secta”, manteniendo a sus hijos —ocho mujeres y un hombre de edades entre los 2 y 20 años— desescolarizados y completamente incomunicados del entorno social.

De acuerdo a los detalles de la formalización, el padre fue imputado como autor de abuso sexual reiterado contra cinco de sus hijas, además de maltrato habitual y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra los nueve menores. Por su parte, la madre enfrenta cargos como cómplice de abuso sexual respecto a cinco de sus hijas, y como autora de maltrato habitual y abuso sexual sin contacto.

La libertad de los padres fue considerada por el tribunal como un peligro para la seguridad de la sociedad y de las propias víctimas. Por este motivo, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos, fijándose un plazo de investigación de 60 días.

Las pesquisas realizadas junto a la Brisexme están “sumamente avanzadas y casi concluidas”. Los peritajes han buscado reconstruir el período de tres años en que los menores habrían estado sujetos al control total de sus progenitores sin acceso a educación ni redes de apoyo externas.

El caso sigue bajo estricta vigilancia judicial para garantizar la protección de las víctimas, mientras se espera el cierre de la etapa investigativa para dar paso al juicio oral correspondiente por la gravedad de los delitos imputados.