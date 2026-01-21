;

“Le generó esclerosis múltiple”: Carmen Tuitera contrademandó a Guillermo Maripán por millonaria suma

La influencer presentó 117 capturas de las conversaciones que mantuvo con el futbolista del Torino FC de Italia.

Nicolás Lara Córdova

La influencer Carmen Castillo, más conocida en redes como “Carmen Tuitera” contrademandó al futbolista del Torino FC y de la selección chilena, Guillermo Maripán solicitando una millonaria suma de dinero.

Según lo informado por Las Últimas Noticias, la influencer interpuso un recurso ante el 15° Juzgado Civil de Santiago donde presentó 166 carillas y 117 capturas de las conversaciones que tuvo a través de WhatsApp con el futbolista de 31 años.

La defensa de la influencer indicó que existe “una omisión dolosa de contexto. El Sr. Maripán intenta cercenar la historia para presentar a mi representada como una agresora”.

En el escrito presentado en el Juzgado, el equipo legal de Castillo asegura que Maripán “solicitó explícitamente contenido íntimo” a su representada.

La millonaria cifra que exige Carmen Tuitera a Guillermo Maripán

La influencer aseguró en el escrito que a raíz de la demanda interpuesta en su contra sufrió un deterioro en su salud.

La presión y el estrés acumulados culminaron en un brote de esclerosis múltiple”, dice el escrito.

Por ello, Castillo exigió una indemnización de 300 millones de pesos por el lucro cesante y daño moral ocasionado.

