Cae respaldo al Presidente José Antonio Kast: desaprobación alcanzó el 53% según última encuesta Cadem

La última encuesta Plaza Pública de Cadem evidenció una consolidación de la desaprobación hacia el Presidente José Antonio Kast durante abril, marcando el fin del impulso inicial de su gestión.

Según el sondeo, en la cuarta semana del mes un 41% aprueba la gestión del Mandatario, lo que representa una baja de un punto porcentual respecto de la medición anterior.

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En contraste, la medición indicó que la desaprobación alcanzó el 53%, aumentando tres puntos y ampliando la brecha negativa a 12 puntos.

El estudio muestra que el quiebre en la tendencia se produjo a fines de marzo, cuando por primera vez la desaprobación superó a la aprobación.

Desde entonces, los niveles de respaldo se han mantenido estables en torno al 40%-43%, mientras que el rechazo se ha sostenido por sobre el 50%.

#Cadem en la cuarta semana de abril, 41% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y 53% (+3pts) la desaprueba, cerrando el mes con un promedio de 42% (-9pts) de aprobación

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En paralelo, la encuesta también midió las expectativas respecto al futuro del país bajo el actual gobierno. Ante la pregunta “¿todo va a estar bien?”, un 50% respondió negativamente, mientras que un 46% se mostró optimista, reflejando una división en la percepción ciudadana.