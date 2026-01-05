;

FOTOS. Filtran los polémicos chats entre Maripán y Carmen Tuitera: estos son parte de los encendidos diálogos

El futbolista y la influencer están en un litigio judicial del que ahora se revelaron varias pruebas

Soledad Reyes

Filtran los polémicos chats entre Maripán y Carmen Tuitera: estos son parte de los encendidos diálogos

Es uno de los escándalos con los que empieza este 2026. La filtración de varios chats entre Carmen Tuitera y Guillermo Maripán han sido el comidillo de las últimas horas en X.

Es que la influencer y el futbolista mantienen una batalla legal donde ella pirmero lo a denunció por difundir imágenes íntimas y él interpuso una demanda civil contra ella donde la acusó de “hostigamiento reiterado”.

Y este lunes se conocieron pruebas de los diálogos que ambos mantuvieron durante el tiempo donde se relacionaron.

Los chats entre Maripán y Carmen Tuitera

Así, una usuario de X decidió publicar varios pantallazos donde se ve parte de las conversaciones entre Carmen y el seleccionado nacional.

“Quiero que sepas que sí eres importante”, “deja de alejarme”, “ni siquiera intentar verme, enviarme un detalle”, son parte de lo que ella le decía al deportista.

Incluso, en un momento, las cosas se ponen un poco más complejas en el chat, y Carmen le manda mansajes del tipo: “No me gusta que me agarren pal webeo”, “sigue webiando, ya me tocará a mí”, “te haces que la tóxica soy yo”.

chat maripá

ADN
ADN

Ante esto, la usuaria también posteó una llamativa respuesta de Guillermo, donde éste le indica a la influencer que “nos vimos una vez y te di un beso, y parece que llevamos 5 años de relación”.

“Menos mal no nos vimos, menos mal fue una vez. No te quiero ver nunca más”, fue parte de la respuesta de Carmen Tuitera.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad