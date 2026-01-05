Filtran los polémicos chats entre Maripán y Carmen Tuitera: estos son parte de los encendidos diálogos

Es uno de los escándalos con los que empieza este 2026. La filtración de varios chats entre Carmen Tuitera y Guillermo Maripán han sido el comidillo de las últimas horas en X.

Es que la influencer y el futbolista mantienen una batalla legal donde ella pirmero lo a denunció por difundir imágenes íntimas y él interpuso una demanda civil contra ella donde la acusó de “hostigamiento reiterado”.

Y este lunes se conocieron pruebas de los diálogos que ambos mantuvieron durante el tiempo donde se relacionaron.

Los chats entre Maripán y Carmen Tuitera

Así, una usuario de X decidió publicar varios pantallazos donde se ve parte de las conversaciones entre Carmen y el seleccionado nacional.

“Quiero que sepas que sí eres importante”, “deja de alejarme”, “ni siquiera intentar verme, enviarme un detalle”, son parte de lo que ella le decía al deportista.

Incluso, en un momento, las cosas se ponen un poco más complejas en el chat, y Carmen le manda mansajes del tipo: “No me gusta que me agarren pal webeo”, “sigue webiando, ya me tocará a mí”, “te haces que la tóxica soy yo”.

chat maripá

Ante esto, la usuaria también posteó una llamativa respuesta de Guillermo, donde éste le indica a la influencer que “nos vimos una vez y te di un beso, y parece que llevamos 5 años de relación”.

“Menos mal no nos vimos, menos mal fue una vez. No te quiero ver nunca más”, fue parte de la respuesta de Carmen Tuitera.