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Derrota de Zandra Parisi: triunfo de Patricio Quisbert reconfigura liderazgo del PDG tras elecciones de directiva

El proceso dejó en evidencia baja participación y desafíos de reorganización.

Nelson Quiroz

Patricio Quisbert REDES SOCIALES

Patricio Quisbert REDES SOCIALES

El Partido de la Gente definió este fin de semana a su nueva directiva nacional tras realizar elecciones internas, donde la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, se impuso de manera preliminar y lo posiciona como nuevo presidente de la colectividad.

Según los resultados aún no oficiales, recogidos por medios como La Tercera, Quisbert superó a la Lista A liderada por la diputada Zandra Parisi, hermana del creador del colectivo, Franco Parisi, en un proceso que también contempló la elección de directivas regionales y de la juventud del partido.

Ahora, tras la elección interna, la ratificación final quedará en manos del Tribunal Supremo de la tienda.

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El propio Quisbert confirmó el resultado preliminar y señaló que recibió el respaldo “con responsabilidad”, destacando que el desafío será iniciar una nueva etapa enfocada en fortalecer y ordenar el partido.

Asimismo, indicó que el actual presidente, Rodrigo Vattuone, lo contactó para reconocer los resultados.

Uno de los puntos marcados por la jornada fue la baja participación de militantes, situación que desde la nueva directiva electa calificaron como una señal para impulsar cambios internos y aumentar la convocatoria.

En la nueva mesa, Quisbert estará acompañado por los diputados Fabián Ossandón y Patricio Briones como vicepresidentes. Ambos coincidieron en que el principal desafío será recuperar la participación de las bases y consolidar la estructura interna del partido.

El proceso interno se da en medio de un escenario político en el que el partido ha buscado reforzar su organización y definir su rumbo estratégico para los próximos años, incluyendo el denominado proyecto “2030”, vinculado a una eventual nueva candidatura presidencial de Franco Parisi.

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