Guillermo Maripán presenta acción judicial contra “Carmen Tuitera” por acoso y difamación: pide millonaria indemnización

El futbolista Guillermo Maripán, actual jugador del Torino FC y seleccionado nacional, interpuso una demanda civil en contra de la influencer Carmen Castillo, conocida como “Carmen Tuitera”, acusándola de una “campaña sistemática y reiterada de hostigamiento, desprestigio y funa pública” en su contra.

Según el libelo al que tuvo acceso Radio ADN, el conflicto se originó tras una “breve interacción personal y virtual”, consistente en un único encuentro presencial y conversaciones esporádicas por WhatsApp, “sin que existiera relación sentimental ni compromiso”.

Pese a ello, la demandada habría exigido el reconocimiento público de una supuesta relación.

Maripan solicita millonaria indemnización

La demanda sostiene que la influencer envió mensajes privados “agresivos, ofensivos y homofóbicos”, además de realizar ataques públicos reiterados en redes sociales y medios de comunicación, los que se intensificaron desde enero de 2025.

El escrito afirma que estas conductas provocaron un “daño reputacional significativo” en Chile, Italia y Francia, afectando oportunidades laborales y contratos publicitarios. Maripán solicita que se declare la existencia de actos de difamación y desprestigio y pide una indemnización de $200 millones por daño moral.

La demandada fue notificada personalmente el 2 de enero en el 15º Juzgado Civil de Santiago, quedando el proceso judicial en curso.