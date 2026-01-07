Un insólito momento vivido en Chile dejó completamente descolocado al rapero y freestyler español Mnak, cuyo nombre real es Ignacio Romero Montero.

El episodio quedó registrado en un video subido a mediados de diciembre y rápidamente se volvió viral en redes sociales, acumulando más de 757 mil reproducciones y 77 mil “me gusta”.

En el registro, Mnak, nacido en Socuéllamos, España, y figura reconocida del freestyle europeo, relató una experiencia que tuvo mientras realizaba una compra antes de dirigirse al aeropuerto.

“Nunca me había sentido tan...”

Al pedir que lo atendieran con rapidez, la vendedora accedió, pero antes de despedirlo le hizo una inesperada solicitud: le confesó que le encantaba su acento español y le pidió que dijera una frase típica.

La petición tomó por sorpresa al artista. La joven le pidió que dijera “me cago en tus muertos (sic)”, una expresión coloquial española que, fuera de contexto, puede sonar ofensiva.

Mnak reaccionó con humor e incredulidad, repitió la frase y relató que la vendedora incluso le dio las gracias tras escucharla, cerrando el momento con un espontáneo “viva España”.

“Nunca me había sentido tan español”, comentó entre risas el rapero, reconociendo lo surrealista de la situación. El video generó una avalancha de comentarios, con usuarios chilenos y españoles debatiendo entre la sorpresa, el humor y la influencia cultural que han tenido creadores de contenido y youtubers españoles en generaciones más jóvenes.

Incluso el propio Mnak intervino en los comentarios para aclarar que la frase tampoco le resulta especialmente graciosa, aunque entendió el episodio como una anécdota más de su paso por Chile.