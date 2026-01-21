;

La millonaria suma que pagarán los capitanes del Manchester City tras su sorpresiva derrota en Noruega

Los dirigidos por Pep Guardiola cayeron 3-1 con el modesto Bodo/Glimt.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - UEFA

El Manchester City visitó este martes al Bodo/Glimt en Noruega, por la séptima fecha de la Champions League, lo que a priori parecía ser un partido accesible para los “Citizens”, terminó siendo todo lo contrario al sufrir una derrota por 3-1.

A pesar de esto, los ingleses continúan en la parte alta de la tabla, pero deberán asegurar su pase directo a octavos de final en la última fecha.

Este papelón dio que hablar en todo el mundo y, ante la ola de críticas que generó el resultado, los cuatro capitanes del City, Bernardo Silva, Ruben Días, Rodrigo Hernández y Erling Haaland, tomaron la decisión de reembolsar de sus bolsillos el coste de los tickets de los 374 aficionados que viajaron a Noruega para presenciar el partido en el pequeño Aspmyra Stadion.

Las entradas tenían un costo de 33 dólares cada una, lo que sería un aproximado de 12.340 dólares (un poco más de 10 millones de pesos chilenos). Cabe recalcar, eso sí, que esta suma es ínfima en comparación con el millonario sueldo que ganan estos jugadores.

En un comunicado, los jugadores del Manchester City justificaron la medida, asegurando que “sabemos el sacrificio que realizan nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera (...) Son la mejor afición del mundo”.

“Cubrir el coste de esos billetes para los aficionados que viajaron a Bodo es lo menos que podíamos hacer (...) nuestros aficionados lo son todo para nosotros”, cerraron los referentes del cuadro inglés.

El conjunto “Ciudadano” recibirá en el Etihad Stadium al Galatasaray el próximo miércoles 28 de enero a las 17:00 hrs, por la última jornada de la fase de liga de la Champions League.

