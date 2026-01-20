VIDEOS. PSG se enreda y Tottenham avanza en la tabla: estos fueron los resultados de la Champions League hoy 20 de enero
El campeón cayó ante el Sporting Lisboa, mientras que los ingleses sorprendieron al Borussia Dortmund.
Este martes comenzó la disputa de la séptima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.
La primera jornada del nuevo año tuvo algunas sorpresas interesantes, considerando, por una parte, la sorpresiva derrota del Manchester City a manos del Bodo/Glimt en Noruega.
Revisa también:
Otro gran golpe lo brindó el Sporting de Lisboa, que se las arregló para vencer al campeón vigente, el PSG.
El colombiano Luis Suárez fue el héroe de los portugueses, anotando los dos tantos para hacer estéril el empate parcial de Khvicha Kvaratskhelia, resultado que expone a los galos a salir de los ocho mejores que clasifican directo a los octavos de final.
Quien sí pudo abrochar su cupo fue el Arsenal, que fue hasta Italia para sumar su séptimo triunfo en siete jornadas al imponerse 3-1 al Inter de Milan.
Otros dos que se perfilaron de buena manera para entrar a los octavos de final fueron el Real Madrid, que aplastó 6-1 al Mónaco; y el sorprendente Tottenham, que se hizo fuerte en casa para vencer 2-0 al Borussia Dortmund con tantos de Cristian Romero y Dominic Solanke.
En otros resultados del día, Ajax venció 2-1 al Villarreal en España; Olympiakos ganó en casa 2-0 al Bayer Leverkusen; Brujas de Bélgica goleó 4-1 de visita al Kairat Almaty y el Nápoli igualó como forastero 1-1 con el Copenhague.
Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026
- Arsenal, 21 puntos
- Real Madrid, 15 puntos
- Bayern Munich, 15 puntos (-1 partido)
- Tottenham, 14 puntos
- PSG, 13 puntos
- Sporting Lisboa, 13 puntos
- Manchester City, 13 puntos
- Atalanta, 13 puntos (-1 partido)
- Inter de Milán, 12 puntos
- Atlético de Madrid, 12 puntos (-1 partido)
- Liverpool, 12 puntos (-1 partido)
- Borussia Dortmund, 11 puntos
- Newcastle, 10 puntos (-1 partido)
- Chelsea, 10 puntos (-1 partido)
- Barcelona, 10 puntos (-1 partido)
- Olympique Marsella, 9 puntos (-1 partido)
- Juventus, 9 puntos (-1 partido)
- Galatasaray, 9 puntos (-1 partido)
- Bayer Leverkusen, 9 puntos
- AS Mónaco, 9 puntos
- PSV, 8 puntos (-1 partido)
- Olympiakos, 8 puntos
- Nápoli, 8 puntos
- Copenhague, 8 puntos
- Qarabag, 7 puntos (-1 partido)
- Club Brujas, 7 puntos
- Bodo/Glimt, 6 puntos
- Benfica, 6 puntos (-1 partido)
- Pafos, 6 puntos (-1 partido)
- Union Saint Gillois, 6 puntos (-1 partido)
- Ajax, 6 puntos
- Athletic Bilbao, 5 puntos (-1 partido)
- Eintracht Frankfurt, 4 puntos (-1 partido)
- Slavia Praga, 3 puntos (-1 partido)
- Villarreal, 1 punto
- Kairat Almaty, 1 punto
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.