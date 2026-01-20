;

VIDEOS. PSG se enreda y Tottenham avanza en la tabla: estos fueron los resultados de la Champions League hoy 20 de enero

El campeón cayó ante el Sporting Lisboa, mientras que los ingleses sorprendieron al Borussia Dortmund.

Carlos Madariaga

PSG se enreda y Tottenham avanza en la tabla: estos fueron los resultados de la Champions League hoy 20 de enero

PSG se enreda y Tottenham avanza en la tabla: estos fueron los resultados de la Champions League hoy 20 de enero / Agencia Getty

Este martes comenzó la disputa de la séptima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

La primera jornada del nuevo año tuvo algunas sorpresas interesantes, considerando, por una parte, la sorpresiva derrota del Manchester City a manos del Bodo/Glimt en Noruega.

Revisa también:

ADN

Otro gran golpe lo brindó el Sporting de Lisboa, que se las arregló para vencer al campeón vigente, el PSG.

El colombiano Luis Suárez fue el héroe de los portugueses, anotando los dos tantos para hacer estéril el empate parcial de Khvicha Kvaratskhelia, resultado que expone a los galos a salir de los ocho mejores que clasifican directo a los octavos de final.

Quien sí pudo abrochar su cupo fue el Arsenal, que fue hasta Italia para sumar su séptimo triunfo en siete jornadas al imponerse 3-1 al Inter de Milan.

Otros dos que se perfilaron de buena manera para entrar a los octavos de final fueron el Real Madrid, que aplastó 6-1 al Mónaco; y el sorprendente Tottenham, que se hizo fuerte en casa para vencer 2-0 al Borussia Dortmund con tantos de Cristian Romero y Dominic Solanke.

En otros resultados del día, Ajax venció 2-1 al Villarreal en España; Olympiakos ganó en casa 2-0 al Bayer Leverkusen; Brujas de Bélgica goleó 4-1 de visita al Kairat Almaty y el Nápoli igualó como forastero 1-1 con el Copenhague.

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

  1. Arsenal, 21 puntos
  2. Real Madrid, 15 puntos
  3. Bayern Munich, 15 puntos (-1 partido)
  4. Tottenham, 14 puntos
  5. PSG, 13 puntos
  6. Sporting Lisboa, 13 puntos
  7. Manchester City, 13 puntos
  8. Atalanta, 13 puntos (-1 partido)
  9. Inter de Milán, 12 puntos
  10. Atlético de Madrid, 12 puntos (-1 partido)
  11. Liverpool, 12 puntos (-1 partido)
  12. Borussia Dortmund, 11 puntos
  13. Newcastle, 10 puntos (-1 partido)
  14. Chelsea, 10 puntos (-1 partido)
  15. Barcelona, 10 puntos (-1 partido)
  16. Olympique Marsella, 9 puntos (-1 partido)
  17. Juventus, 9 puntos (-1 partido)
  18. Galatasaray, 9 puntos (-1 partido)
  19. Bayer Leverkusen, 9 puntos
  20. AS Mónaco, 9 puntos
  21. PSV, 8 puntos (-1 partido)
  22. Olympiakos, 8 puntos
  23. Nápoli, 8 puntos
  24. Copenhague, 8 puntos
  25. Qarabag, 7 puntos (-1 partido)
  26. Club Brujas, 7 puntos
  27. Bodo/Glimt, 6 puntos
  28. Benfica, 6 puntos (-1 partido)
  29. Pafos, 6 puntos (-1 partido)
  30. Union Saint Gillois, 6 puntos (-1 partido)
  31. Ajax, 6 puntos
  32. Athletic Bilbao, 5 puntos (-1 partido)
  33. Eintracht Frankfurt, 4 puntos (-1 partido)
  34. Slavia Praga, 3 puntos (-1 partido)
  35. Villarreal, 1 punto
  36. Kairat Almaty, 1 punto

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad