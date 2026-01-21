Tras ser confirmado como futuro ministro de Agricultura en el gobierno de José Antonio Kast, ha circulado una declaración de Jaime Campos que generaron una fuerte controversia política y que hoy resurgen tras su nombramiento.

El episodio se remonta a diciembre de 2016, cuando Campos, entonces ministro de Justicia, concurrió a la Cámara de Diputadas y Diputados para participar en una sesión especial convocada tras la muerte de Lissette Villa, menor fallecida en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En esa instancia, el secretario de Estado relató su visita al recinto donde ocurrió el deceso y defendió las condiciones del lugar, afirmando: “encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Y perdónenme, tenía hartas más comodidades que las que yo tuve en el internado del Liceo de Hombres de Talca“.

Sus palabras provocaron una airada reacción del entonces diputado Gabriel Boric, quien cuestionó duramente la comparación realizada por el ministro en el hemiciclo.

“Me parece de una desfachatez y desvergüenzura tremenda. Si esto tiene que ser un debate y que venga un ministro de Estado a decirnos que el centro donde murió Lissette es mejor al liceo donde estudió… ¡Que se vaya a la cresta! No puede ser que nos quedemos impunes a una declaración de estas características”, expresó.