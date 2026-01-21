;

VIDEO. “Tenía hartas más comodidades que las que yo tuve”: resurge polémica frase de nuevo ministro de Kast sobre menor del Sename fallecida

La frase fue emitida en 2016, cuando Jaime Campos era ministro de Justicia, y generó una dura reacción del entonces diputado Gabriel Boric.

Pablo Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras ser confirmado como futuro ministro de Agricultura en el gobierno de José Antonio Kast, ha circulado una declaración de Jaime Campos que generaron una fuerte controversia política y que hoy resurgen tras su nombramiento.

El episodio se remonta a diciembre de 2016, cuando Campos, entonces ministro de Justicia, concurrió a la Cámara de Diputadas y Diputados para participar en una sesión especial convocada tras la muerte de Lissette Villa, menor fallecida en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Revisa también

ADN

En esa instancia, el secretario de Estado relató su visita al recinto donde ocurrió el deceso y defendió las condiciones del lugar, afirmando: “encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Y perdónenme, tenía hartas más comodidades que las que yo tuve en el internado del Liceo de Hombres de Talca“.

Sus palabras provocaron una airada reacción del entonces diputado Gabriel Boric, quien cuestionó duramente la comparación realizada por el ministro en el hemiciclo.

“Me parece de una desfachatez y desvergüenzura tremenda. Si esto tiene que ser un debate y que venga un ministro de Estado a decirnos que el centro donde murió Lissette es mejor al liceo donde estudió… ¡Que se vaya a la cresta! No puede ser que nos quedemos impunes a una declaración de estas características”, expresó.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad