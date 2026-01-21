“Fuimos manipulados”: jugador del PSG reacciona tras ser denunciado por explotación laboral en Francia

El lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, se ha visto envuelto en una polémica extradeportiva durante las últimas horas.

Según informó el medio francés Paris Match, una familia colombiana que trabajó para el futbolista y su esposa Victoria Triay entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, presentó una denuncia ante la fiscalía de Versalles.

La acusación presenta una alegación que afirma que cada miembro de la familia habría trabajado entre 72 y 84 horas por semana, durante más de un año, cobrando siempre en efectivo y sin contrato de trabajo, desempeñando labores de limpieza, cocina, seguridad y cuidado de menores.

La familia de origen colombiano llegó a Francia con la promesa de una vida mejor y la posibilidad de regularizar su situación migratoria, algo que nunca se concretó.

Los demandantes afirman que no tenían días de descanso, lo que les impidió acceder a derechos laborales básicos como seguridad social o prestaciones.

La querella también señala situaciones de coacción y trato humillante. Según los relatos de los afectados, se les advirtió que si dejaban sus quehaceres, les sería muy difícil encontrar empleo, y en los últimos días en la casa del futbolista francés, se les comunicó que podrían ser deportados a Colombia si no continuaban trabajando.

Otro de los datos sensibles de este caso es que algunos miembros de esta familia habrían estado armados con el fin de proteger la casa de los Hernández, lo cual habría complicado más la parte judicial.

La reacción de Lucas Hernández

Desde la vereda del futbolista y su esposa emitieron un comunicado vía redes sociales, en donde expresan su tristeza, asegurando que “hemos abierto nuestra casa y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigas, que solicitaron nuestra buena voluntad y por quienes sentíamos un afecto genuino (...) las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su situación”.

“Fuimos manipulados por relatos cargados de emoción y falsas garantías. Nunca actuamos con una intención maliciosa ni en desprecio de la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada”, confesaron.

“Este asunto está siendo tratado ahora por las vías legales correspondientes, donde los hechos y no los relatos difundidos en redes sociales tienen su lugar”, cerró la pareja en el comunicado.