¿Fuiste víctima de los incendios? Te contamos cómo recuperar todos los documentos clave

Las últimas jornadas en Chile han estado marcadas por los incendios forestales que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío, una de las catástrofes más duras vividas en años.

De acuerdo a los reportes actuales, las víctimas fatales ascienden a 20, van más de 530 casas destruidas y sobre los 7.000 damnificados en más de 34 mil hectáreas arrasadas.

El desolador panorama afecta la flora y fauna silvestre, animales domésticos, instituciones claves, diversas entidades y, sobre todo, a familias completas que sufren con las pérdidas.

En medio de la crisis también surgen preocupaciones por el daño de documentos esenciales como cédulas, escrituras y pólizas de seguro, entre varios otros.

Frente a esto, la académica de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS), Constanza Descalzi, entrega una guía práctica para recuperar esta documentación y agilizar trámites legales y de seguros.

Como primer punto, la experta prioriza la cédula de identidad, base para todos los trámites posteriores, la cual “se solicita directamente en el Servicio de Registro Civil, pidiendo hora. Puede pedirse una nueva o una reimpresión, si el documento aún estaba vigente”.

En segundo lugar, se gestiona el duplicado de la licencia de conducir en la municipalidad correspondiente, seguido de la reposición de tarjetas bancarias directamente en cada banco emisor.

Certificado clave para acelerar procesos

Un documento fundamental y, a menudo, ignorado es el certificado de concurrencia, comandancia o de incendio, emitido por Bomberos. “Este certificado acredita que Bomberos estuvo presente en el lugar del siniestro y es muy útil para adelantar trámites, cobrar seguros o incluso justificar ausencias laborales”, explica la académica.

A todo esto se le suma la constancia en Carabineros por pérdida de bienes y el contacto con la DIDECO municipal para obtener la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

En tanto, para pólizas de seguro, solo basta solicitar una copia digital a la aseguradora y activar la indemnización.

Recuperación de escrituras y contratos

Otro aspecto a considerar es que las escrituras públicas de vivienda no se pierden para siempre, ya que permanecen en un archivo específico bajo resguardo especial.

“Están custodiadas en el Archivo Judicial correspondiente al domicilio del inmueble. Allí se puede solicitar una copia de la escritura de compraventa u otra que se necesite”, indica Descalzi.

Los títulos de dominio se obtienen en el Conservador de Bienes Raíces o el archivo judicial con un certificado vigente. Para contratos de arriendo, si son públicos se piden en el Archivo Judicial o notaría; si son privados, se busca copia digital o se firma uno nuevo.