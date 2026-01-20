;

Habría admitido su autoría: detienen a mujer de 20 años por incendio que destruyó una casa en Llanquihue

El siniestro ocurrió en la población Los Volcanes, donde Carabineros identificó a la sospechosa durante el procedimiento.

Ruth Cárcamo

Habría admitido su autoría: detienen a mujer de 20 años por incendio que destruyó una casa en Llanquihue

Carabineros detuvo a una mujer de 20 años por su presunta vinculación con el origen de un incendio que destruyó una vivienda en la comuna de Llanquihue, región de Los Lagos.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 05:40 horas del pasado lunes en calle Los Guindos, en la población Los Volcanes, hasta donde llegó personal de la Subcomisaría de Llanquihue por un siniestro, consignó el medio regional Paislobo.

Revisa también

ADN

En el lugar se activaron los protocolos correspondientes y, en el marco del procedimiento, Carabineros logró la “detención de una mujer por su presunta responsabilidad, quien preliminarmente habría reconocido su participación”, dijo el mayor Félix Sánchez.

Mujer mantiene antecedentes policiales

Por instrucción del Ministerio Público, la detenida fue puesta a disposición del Tribunal para su respectivo control de detención. Asimismo, se informó que la imputada cuenta con antecedentes policiales.

Finalmente, Labocar de Carabineros quedó a cargo de realizar las pericias que establezcan el origen y causa del incendio.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad