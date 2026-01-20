Habría admitido su autoría: detienen a mujer de 20 años por incendio que destruyó una casa en Llanquihue

Carabineros detuvo a una mujer de 20 años por su presunta vinculación con el origen de un incendio que destruyó una vivienda en la comuna de Llanquihue, región de Los Lagos.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 05:40 horas del pasado lunes en calle Los Guindos, en la población Los Volcanes, hasta donde llegó personal de la Subcomisaría de Llanquihue por un siniestro, consignó el medio regional Paislobo.

En el lugar se activaron los protocolos correspondientes y, en el marco del procedimiento, Carabineros logró la “ detención de una mujer por su presunta responsabilidad, quien preliminarmente habría reconocido su participación”, dijo el mayor Félix Sánchez.

Mujer mantiene antecedentes policiales

Por instrucción del Ministerio Público, la detenida fue puesta a disposición del Tribunal para su respectivo control de detención. Asimismo, se informó que la imputada cuenta con antecedentes policiales.